RÉSULTATS EXAMEN BACCALAURÉAT MAHAJANGA – Taux de réussite de 56,96% toutes séries confondues

Les résultats de l’’examen du baccalauréat dans la province de Mahajanga ont été finalement publiés lundi. Le taux de réussite pour cette session 2023 affiche une hausse de plus de 11,74% par rapport à l’année passée, toutes séries confondues. Cette année, le pourcentage des admis est de 56,96% contre 45,22% en 2022 et 51,55% pour l’année 2021. Dans l’enseignement général, le taux de réussite est de 56,35 % pour Mahajanga. La confusion des sujets d’examen et les perturbations enregistrées durant cette session n’ont eu aucun impact sur les résultats. Sur les vingt-trois mille cinq cent trente-trois inscrits, treize mille deux cent soixante-et- un candidats ont réussi. En ce qui concerne les résultats de la série technique, le taux de réussite est de 69,17 %. Soit, huit cent douze admis sur mille cent soixante-quatorze candidats inscrits. Quant aux lauréats, les candidates du collège Saint-Gabriel ont obtenu les meilleures notes et la mention Très bien, toutes séries confondues, y compris l’enseignement technique. Les cent-quatre-vingt-treize candidats inscrits ont tous été reçus à l’examen du baccalauréat et du BEPC, soit 100% contre 99,53% de réussite au CEPE.