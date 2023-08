PRÉSIDENCE – La directrice de cabinet démise de ses fonctions

Suite à son arrestation à Londres, Romiary Voos Andrianarisoa, directrice de cabinet de la présidence a été relevée de ses fonctions. Elle était en congé selon la présidence.

Réaction immédiate. La présidence de la République a agi avec célérité par rapport à l’arrestation de Romiary Voos Andrianarisoa à Londres le 10 août pour tentative de corruption a l’ encontre de la société minière Gemfields. Ainsi un communiqué de la présidence publié lundi annonce que la directrice de cabinet a été relevée de ses fonctions avec effet immédiat. Le même communiqué souligne que la directrice a pris ses droits de congé du 9 au 23 août, ainsi“ les autorités malgaches ignorent les raisons de son déplacement au Royaume-Uni”. La présidence a ainsi pris les devants bien avant le verdict du procès prévu le 8 septembre. Une décision logique selon les dispositions en vigueur. Romiary Voos Andrianarisoa est actuellement en détention préventive avec son collaborateur Philippe Tabuteau. Ainsi s’acheve l’aventure de la désormais ancienne directrice de cabinet de la présidence nommée le 1er mars. Cinq mois de fonction au cours desquels elle aura marqué de son empreinte son passage dans les couloirs du palais présidentiel.

Un complexe

Plus en mal qu’en bien avec comme apogée cette arrestation à Londres. Une “ mission” personnelle en quelque sorte à en juger le communiqué de la présidence. “ Le président de la République reste fermement attaché à la notion d’éthique dans la conduite des affaires de l’État et à la lutte la corruption sous toutes ses formes” Bardée de diplômes ( MBA et Master) Romy Voos Andrianarisoa est également réputée pour avoir une très forte personnalité qui ne facilite pas toujours les relations avec ses collaborateurs. Ayant occupé plusieurs fonctions dans diverses sociétés pétrolières, elle s’est fait un “complexe” selon des indiscrétions au point de prendre des initiatives unilatérales. Elle serait ainsi entrée en frictions avec certains membres du gouvernement, froissés par sa manière de faire. Il fut un temps où elle s’est annoncée comme la nouvelle directrice de communication de la présidence alors qu’aucune nomination dans ce sens n’a été prise en conseil des ministres. Elle était en congé mais elle a entrepris une démarche compromettant l’État et tout le pays. Ce qui lui arrive devait arriver un jour au l’autre ici comme ailleurs. Coïncidence fortuite ou ironie du sort, c’est depuis qu’elle a été nommée à la tête du Conseil de la Vanille de Madagascar que le prix de cette richesse nationale dégringole.