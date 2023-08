MINE DE MANDENA – Vers la création d’un espace d’échanges et de concertation

Un pas vers l’apaisement après les conflits liés à l’exploitation sur le site de Mandena à Taolagnaro. Un espace d’échanges et de concertation entre les acteurs de la mine sera mis en place afin de prévenir les tensions et conflits sociaux répétitifs, a déclaré, lundi, le mouvement de la société civile Rohy, en marge de l’atelier de présentation des résultats de sa mission dans le Sud. En effet, les parties prenantes ont sollicité l’intervention de Rohy et de la plateforme régionale des organisations de la société civile de la région Anosy pour mieux appréhender les enjeux liés aux conflits non résolus depuis l’installation de Qit Madagascar Minerals (QMM), et qui ont pris de l’ampleur ces derniers mois, engendrant des conflits parfois violents. Ainsi, le consortium Alliance Voahary Gasy, Msis-tatao, OSCIE, PFNOSCM, SIF, et Tafo Mihaavo a été chargé d’une double mission : d’une part, évaluer la situation présente et future de la mine de Mandena, et, d’autre part, initier la création d’un espace de dialogue et de concertation entre les parties prenantes. Les recommandations insistent sur la mise en place d’une plateforme de concertation englobant les acteurs opérant à différents niveaux tels que le Fokontany, la commune, le district et la région. Cette initiative sera guidée par la société civile et sera basée sur des informations vérifiables.

Rapport

La plateforme vise de multiples objectifs : prévenir et résoudre les conflits, formuler conjointement des stratégies et des programmes à mettre en œuvre à travers les fonds reçus de l’extraction, et engager les communautés de base dans le suivi des projets. « Nous devons faire tout notre possible pour qu’une exploitation minière de cette envergure, une fois acceptée, devienne un facteur important de l’amélioration tangible des conditions de vie des communautés environnantes », souligne la société civile dans un communiqué. Selon le mouvement Rohy, l’analyse de la situation de la mine de Mandena a mis en lumière d’autres aspects majeurs. La qualité de l’eau pose toujours problème, suscitant un appel pressant de la part de la société civile en faveur de solutions durables. « D’ailleurs, l’ensemble des parties prenantes exhorte les responsables concernés à publier le rapport de l’étude commanditée par l’ANDEA concernant la qualité de l’eau en mai 2022 », rapporte le document. Celle-ci constitue, en effet, la principale cause de doléances, provoquant des problèmes de santé et impactant négativement les activités de pêche, selon les communautés locales, et est à l’origine des mécontentements de ces dernières en hiver 2022. Cette tension a conduit à des compensations de plusieurs milliers de ménages, de pêcheurs, usufruitiers et propriétaires fonciers par QMM et l’État.