MBARAKALY FASHION – Quand la mode rencontre la nature

Mbarakaly Fashion illumine le parc de Tsimbazaza avec un défilé éthique pour célébrer la culture malgache, l’inclusion et la préservation de la biodiversité.

Une célébration unique de la mode s’apprête à enchanter les esprits à traverser un événement sans précédent. Mbarakaly Fashion présente un défilé empreint d’élégance et d’engagement au cœur de l’ombrière du Parc zoologique et botanique de Tsimbazaza le 20 août, à partir de 16 heures. L’objectif de cet événement audacieux est de mettre en avant la richesse de la culture malgache à travers la mode tout en présentant le talent de Mbarakaly Fashion à une audience passionnée. Le défilé se veut également être une manière de valoriser ce parc emblématique. Les créations des designers talentueux Bano et Jisée se marieront harmonieusement avec les paysages pittoresques du zoo ainsi qu’avec les espèces animales uniques qui s’y trouvent. « Nous avons à cœur de soutenir les créations malgaches et de sensibiliser un large public à l’importance de préserver notre patrimoine naturel et de promouvoir la recherche scientifique. Ce défilé transcende les générations et vise à changer notre perception du vieillissement, en mettant en lumière des individus habituellement marginalisés », mentionne Jean Charles Randria­noavison Herinantenaina, organisateur de l’événement. L’aventure Mbarakaly Fashion a commencé à Tamatave il y a un an, et cette première édition à Antananarivo offre une tribune aux jeunes artistes qui exposeront leur créativité. Des danseuses de Mbarakaly Fashion encourageront l’écoute attentive et le soin du corps, renforçant ainsi le lien entre la mode et le bien-être. « Nous souhaitons chaleureusement les passionnés de mode à se joindre à nous pour célébrer le talent des jeunes créateurs de la Grande île », lance le responsable.

Spectaculaire L’événement

Mbarakaly Fashion 2023 sera une ode à l’inclusivité, mettant en vedette des personnes âgées, des albinos, des individus de toutes tailles et des mannequins aux physiques variés, donnant vie à la mode traditionnelle malgache à base de raphia et d’autres matières locales. Ce mode de célébration s’annonce non seulement spectaculaire pour les participants, mais elle contribue également à attirer l’attention sur le parc et à encourager un environnement durable. « Ce défilé est une initiative stratégique pour la réhabilitation du zoo. Nous pensons que cet événement ouvrira la voie aux futurs investisseurs pour la rénovation de ce lieu qui appartient à tout le peuple malgache, tout en offrant une vitrine aux créateurs malgache », confie l’organisateur avec enthousiasme.