JIOI 2023-BASKETBALL – Deux médailles d’or dans le viseur

À huit jours de l’ouverture de la XIe édition des JIOI de 2023, à Madagascar, du 25 août au 3 septembre, la Fédération malgache du basketball (FMBB) a publié lundi, les noms des joueuses et joueurs retenus pour défendre les couleurs malgaches, dans la discipline de basketball en 5×5 et en 3×3. Pour conserver les deux médailles d’or acquises à Maurice, lors de la dernière édition en 2019, en basketball 5×5, la FMBB a confiance aux médaillées d’or de Maurice, à l’instar de Chris­tiane Minaoharisoa Jaofera, Perle Fanjatiana Raoliarisoa, Rondro Emeranchine Raheri­manana, Sydonie Marie Erica Andriamihajanirina et Ravaka Sarobidy Randriata­hiana, chez les dames. Elles sont renforcées par de nouvelles têtes, de récentes médaillées de bronze à Kinshasa, durant les Jeux de la Francophonie, telles Miora Solotiana Mampi­onona, Muriel Harisoa Hajani­rina, Kristina Rakotobe, Angela Harimianta Andriatahiana, Elinah Chantiah Ranarisaona, Vavisoa Jessica Andriami­haingo et Avotra Rasoafina­ritra, appelée amicalement Rachou.

Nouvelles têtes

À ossature MB2All avec ses six joueuses, trois sociétaires de GNBC d’Anala­manga, deux basketteuses de TGBC de Betsiboka et l’expatriée Kristina Rakotobe (États-Unis), un pur produit de MB2All, les protégées de Prisca Razananirina, coach de l’équipe nationale féminine Ankoay, partent largement favorites pour chercher l’or à domicile. Chez les garçons, huit détenteurs de la médaille d’or à Maurice en 2019, ont été reconduits par le coach de l’équipe nationale masculine Ankoay, Jeannot Ravonimbola. Il s’agit notamment de Livio Rocheteau Ratianarivo, Elly Randria­mampionona, John Ravelo­manantsoa, Rija Lahotan, Monja Romain Faralahy, Fiary Johnson Rakotonirina, Alpha Jean Arnol Solon­drainy et Constant Fabrice Mandimbison. Ils ont été renforcés par quatre nouvelles têtes comme le virevoltant Orlando Rahajaniaina alias Bila, Jerry Pépin Rabibi­soa, Marco Rakotovao et Jubrilo Cédric Rakotovao. En 3×3, la FMBB a renouvelé sa confiance aux vice-championnes d’Afrique en 2022, en l’occurrence Sydonie Marie Erica Andriamihaja­nirina, Muriel Harisoa Haja­nirina, Rondro Emeranchine Raherimanana et Christiane Minaoharisoa Jaofera. Chez les garçons de 3×3, une nouvelle tête est apparue pour remplacer Fiary Johnson Rakotonirina. Il s’agit de Rick-Ley Loubacky pour compléter le trio champion d’Afrique 2022, Livio Rocheteau Ratianarivo, Elly Randriamampionona et Alpha Jean Arnol Solondrainy. Avec le talent des effectifs du basketball 3×3, hommes et dames, la quête des deux breloques dorées est à la portée des porte-fanions de la Grande île.