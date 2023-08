FOOTBALL – JEUX DES ILES – Vaincre les Seychelles, premier objectif

Madagascar évoluera dans le groupe des Seychelles et Maurice en phase éliminatoire. Le premier match contre les Seychelles est programmé pour le 24 août.

J-8. La compétition du football débutera le 24 août, la veille de la cérémonie d’ouverture, comme à chaque édition. Le calendrier des matchs a été publié ce weekend. Six équipes réparties en deux poules sont représentées à cette XIe édition. Madagascar évoluera dans le groupe A avec les Seychelles et Maurice. Le groupe B est composé de La Réunion, Mayotte et Comores. Tous les matchs du groupe A se joueront au stade Barea Mahamasina, tandis que ceux du groupe B se dérouleront sur le terrain d’Elgeco Plus au By-pass. Madagascar jouera contre les Seychelles, le jeudi 24 août, puis affrontera Maurice, le 26 août. «La victoire contre les Seychelles est obligatoire pour pouvoir aller plus loin et viser la médaille d’or. Nous considérons ce match comme la finale. Ce ne sera pas facile car l’équipe des Seychelles n’est plus la même que lors des éliminatoires au Chan, il y a plus d’un an», confie le sélectionneur, Romuald Rakotondrabe. Les quatre expatriés de La Réunion ont débarqué samedi, en l’occurrence le défenseur de JS Saint-Pierroise, Ando Nampoina Manoelantsoa, le défenseur de Sainte-Suzanne, Théodin Roger Ramanjary, le milieu du Saint-Pauloise FC, Rojo Andriamanjato, et l’attaquant de l’AS Exelsior, Angelo Andreas Andrianantenaina. Le milieu de Saint Michel United des Seychelles, El Hadari, est au pays depuis le début du regroupement. Blessé, Baggio Romario Rakotoarisoa de Jeanne d’Arc ne sera pas de la partie.

Cinquième Réunionnais

Un autre expatrié de La Réunion débarquera cette semaine. Il s’agit,de Fabien Alexandre Boyer, défenseur central de JS Saint-Pierroise. Ce dernier figurait dans la liste des présélectionnés de La Réunion, publiée au mois de juin. «Selon le règlement, il pourrait jouer sous le maillot malgache et il sera là. Il est en train de préparer ses papiers administratifs», confirme Rôrô. Les quatre joueurs d’Elgeco Plus, Zakanirina Rakotoasimbola, Tantely Antoine Randrianiaina, Jean Martin Rakotonirina et Jean Aimé Rakotoarisoa ont, quant à eux, rejoint leur club depuis lundi, pour le match aller du tour préliminaire de la Coupe de la CAF contre Gaborone United, le 19 août, au Botswana. «Ils ne seront de retour au pays que deux jours avant le premier match. Ils pourront encore jouer le match contre les Seychelles, mais nous ne pouvons pas compter sur eux pour celui contre Maurice, car ils vont aussi jouer leur match retour le lendemain», précise le coach Rôrô. La liste des vingt-trois retenus avec les quatre réservistes sera dévoilée dans quelques jours. «D’après notre planning, nous allons nous entrainer sur une pelouse naturelle et sous les projecteurs», confie l’entraineur. La dernière semaine sera consacrée au travail sur la finition, au renforcement de la condition physique, la technico-tactique, sans oublier le mental.