ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE – Lalaina Ratsirahonana se déclare candidat

Quelques jours après Roland Ratsiraka, Lalaina Ratsirahonana annonce publiquement sa candidature pour la présidentielle. Il est issu du parti Fihavanantsika.

Rétablir les relations avec Dieu. C’est dans cette optique que Lalaina Harilanto Ratsirahonana base son projet de société pour convaincre le peuple à l’élire en tant que président de la République le 9 novembre prochain. En effet, le fils de Norbert Lala Ratsirahonana brigue la magistrature suprême du pays. Mais il n’est pas le candidat du parti « Asa vita no ifampitsarana » (AVI) de son père mais plutôt du parti « Fihavanantsika» fondé en 2002 par le Pasteur Daniel Rajakoba. À défaut d’être le candidat de l’AVI, Lalaina Ratsirahonana entend déjà avoir l’aval de son père avec toute sa bénédiction même si ce monument de la politique malgache n’a pas pu être présent au rassemblement populaire organisé par « Fihavanantsika » lundi dernier au Pavé Antaninarenina. Le patron de l’association « An’kristy » se positionne donc avec une politique basée sur la notion du « Fihavanana» ou entraide entres Malgaches et avec les étrangers tout en préconisant une décentralisation effective comme la plupart des candidats déclarés et potentiels aux prochaines élections. En tant que haut responsable de l’organisation religieuse FJKM, la volonté de Dieu aura sans doute une grande place dans ses choix et ses nominations dans l’éventualité de sa victoire à la présidentielle.

Laïcité

D’où la question de laïcité de l’État qui revient. Pour lui, la laïcité est la séparation entre l’État et l’Eglise, mais cette dernière ne va pas interférer dans l’administration car il est candidat en tant que simple chrétien mais pas en tant que responsable du FJKM. « La laïcité ne seraIT pas du tout bafouée si j’étais élu. Je me présente en tant que simple chrétien mais pas en tant que responsable du FJKM. De plus, l’association An’i kristy n’est pas une église donc elle ne sera pas un frein pour le principe de la laïcité de l’État,» soutient-il au Pavé, lundi dernier. Du haut de ces 55 ans, Lalaina Ratsirahonana est un gestionnaire ayant fait ses études de gestion à l’Université d’Antananarivo. Il a aussi fait des formations sur les énergies renouvelables à Munich en Allemagne, sur les finances en Chine et a aussi étudié à la faculté de théologie à Ambatonakanga. En plus d’être un patron de presse avec la radio An’i kristy et du Web télévision anikristytv.com, le fils Ratsirahonana est depuis 20 ans, le directeur général de la société Auximad.