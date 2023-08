DIPLOMATIE – Madagascar et l’Inde sont liés par l’histoire et la culture

À l’occasion de la célébration du 77ème anniversaire de l’indépendance de l’Inde, la qualité des relations bilatérales avec Madagascar à été au centre des discussions, hier, à la résidence de l’ambassade à Ivandry. Une délégation interministérielle menée par le général Josoa Rakotoarijaona, ministre de la Défense nationale et une délégation de parlementaire dirigée par Herimanana Razafimahefa étaient présents lors de la cérémonie. L’ambassadeur d’Inde Bandaru Wilsonbabu rappelle dans son allocution la pérennité des relations entre les deux pays qui durent depuis plus de 150 ans. Actuel président du G-20, l’Inde est devenu au fil des ans le cinquième pays le plus fort économiquement parlant. Le pays au 1,4 milliard d’habitants ambitionne de devenir un pays développé en 2047, qui coïncide avec le centenaire de son indépendance. « En tant que voisin de l’océan Indien et à travers les partenariats entre les deux pays, les liens qui unissent Madagascar et l’Inde sont forts et durent depuis plus d’un siècle, avec l’histoire et la culture qui ne peuvent être séparées. Les premiers ressortissants indiens venu ici ont commencé à tisser les liens d’amitié entre les deux pays », a déclaré le diplomate indien.

Coopérations

Avec les élections qui approchent à grands pas, l’Inde compte offrir de l’aide à la Grande île en donnant un appui technique à la Commission électorale nationale indépendante (CENI) pour une mission en Inde prochainement. A noter que l’Inde compte environ 900 millions d’électeurs et l’ambassadeur pense que son pays pourrait partager ses expériences pour la tenue d’élections libres et accepter par tous. Le ministre de la Défense nationale se félicite de son côté des relations pérennes qui existent entre les deux pays, surtout concernant les coopérations sur la protection des frontières maritimes, vu qu’il n’y a aucun pays qui sépare Inde à la Grande île.