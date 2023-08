CONSOMMATION FRAUDULEUSE – Cinq plaintes contre le vol d’électricité de la Jirama

La Jirama poursuit les opérations de ratissage pour détecter les vols d’électricité. Elle a saisi la justice. Tolérance zéro. Les auteurs de vols d’électricité vont devoir se défendre devant le tribunal. La société de production et de distribution d’électricité et d’eau (Jirama) engage des procédures judiciaires envers les usagers fraudeurs. Cinq plaintes ont déjà été déposées, selon une source auprès de la Jirama, lundi. « La Jirama appliquera des sanctions plus sévères, à l’encontre des auteurs de vols et de fraudes. Tous seront poursuivis en justice», déclare-t-elle. À l’allure où vont les choses, la population carcérale pourrait augmenter très vite. Les résultats des opérations de ratissage, en vue de démasquer ces infractions, sont ahurissants. Plusieurs ménages sont en situation irrégulière. La Jirama note, ce weekend, que des vols et des fraudes ont été identifiés chez les 50% de ses clients visités, en une semaine. En 2017, la Jirama a parlé de la découverte de près de deux mille cas de vols d’électricité. Ces utilisations frauduleuses de l’électricité de la Jirama sont partout, en centre-ville, jusqu’à la campagne. Des cas ont été dévoilés aux 67 Ha, à Anjomakely, à Ambohipo, à Andraisoro, à Ankatso, selon la Jirama. Les ménages démasqués ont déjà été sanctionnés. Malgré cela, les branchements illicites se poursuivent. Ce raccordement frauduleux occasionne des dégâts financiers et des dommages techniques importants à la Jirama. « 50% de vols signifient 50% de perte et une baisse de 50% de la qualité de l’approvisionnement en électricité des usagers », précise-t-elle. Ces pertes sont estimées à 100 milliards d’ariary par an. La Jirama incite tout un chacun à dénoncer ces infractions, en appelant le numéro vert 547 ou en envoyant un message privé sur les pages Facebook de la Jirama ou d’aller directement auprès de ses agences.