BETAFO – Un marine retraité et son fils assassinés

La police nationale de Betafo enquête sur un double homicide constaté lundi. Les victimes sont Bernardin Rakotondratsimba, un marine retraité, et son fils Toky Lalaina.

Deux décès annoncés dans un même faire­­-part. Cette nouvelle qui fend le cœur, se passe à Betafo, dans le Vakinankaratra. Père et fils ont été froidement assassinés au cours de la nuit de dimanche à lundi. Il s’agit de Bernardin Rakoton­dratsimba, âgé de 70 ans, un ancien élément des forces navales, et son fils Toky Lalaina Rakotondratsimba, 25 ans. Ils habitaient à Imerimandroso. La police a pris en main l’enquête. D’après les premières informations disponibles, certaines personnes malveillantes ont détruit la culture de haricots du marine retraité. Elles l’ont arrosée de gasoil avant d’y mettre le feu. En apprenant la nouvelle, le septuagénaire et son fils ont décidé de rejoindre, dimanche soir, Ambohikely où se trouvent leurs champs. Ils comptaient monter la garde pour surprendre les auteurs du sabotage.

Intacts

Personne n’a vu ni entendu ce qui s’est produit cette nuit-là. Arrivée au champ de bonne heure, une personne a été pétrifiée quand elle est tombée sur deux dépouilles gisant l’une, à plat ventre, à quatre-vingt mètres de l’autre, sur le dos. Des hommes du commissariat de la sécurité publique de la ville sont venus dresser le constat dès qu’ils ont appris les faits. C’est la partie supérieure des corps des deux victimes qui a été la plus touchée. Les meurtriers auraient probablement utilisé des bâtons pour les battre. Le père aurait été tué en premier. Son fils aurait tenté de s’enfuir avant d’être rattrapé et achevé. En s’appuyant sur ces supputations, la police privilégie la thèse du crime crapuleux. La bague en or du chef de famille, ses cigarettes, leur torche et leurs téléphones sont d’ailleurs restés intacts. Les scélérats n’ ont pas touché non plus aux haricots. La police affirme se trouver sur la bonne piste, mais souhaite ne pas parler, dans l’immédiat du mobile supposé du crime. D’autres renseignements glanés auprès du voisinage révèlent que ce double assassinat monstrueux pourrait avoir tiré sa source d’un litige foncier. D’emblée, des proches des défunts réclament la peine maximale pour les présumés coupables.