ANTSIRANANA – Place aux actions sociales

Mis à part les festivités entourant l’accueil de la flamme des Jeux des Iles dans le Nord, le passage du président Andry Rajoelina à Antsiranana a apporté de nombreux avantages sociaux à différentes catégories d’habitants. Parmi eux, les retraités de la société Secren.

Des jeunes, des retraités, des ménages vulnérables, des collectivités, voire de simples agents de l’État, ont été avantagés par la visite du chef de l’État, Andry Rajoelina. Ainsi, les retraités de la Société d’études, de construction et de réparation navales (Secren), ont figuré parmi les heureux bénéficiaires. Ils n’ont pas touché leur pension de vieillesse en raison d’impayés relatifs à la cotisation patronale à la CNaPS, de juin 2019 à avril 2022. Au total, ils sont au nombre de soixante- quinze, charpentiers de navire, ajusteurs, tôliers, fraiseurs, chaudronniers, électriciens, comptables… Selon Andry Rajoelina, leur sort a été soulevé lors d’un récent Conseil des ministres, pendant lequel il a décidé de venir à leur secours, notamment en avançant les arriérés qui leur sont dus. Chose promise chose due, lors de la rencontre avec les populations antsiranaises, au gymnase couvert d’Antsiranana, avant l’arrivée de la Flamme des Jeux des Iles, il a annoncé une bonne nouvelle concernant, en particulier, deux employés qui ont servi pendant trente-cinq ans au sein de la Secren. Il s’agit de la régularisation de leur situation concernant leurs droits. Après son intervention, il a remis publiquement et de manière symbolique aux deux bénéficiaires leurs bons de caisse. C’est réellement une manne providentielle pour eux. La joie et le bonheur se lisaient sur leurs visages vieillis. Appréciant le geste, le public a réagi par des cris et un tonnerre d’applaudissements qui se sont faits entendre dans tout le gymnase plein à craquer. L’un a reçu un pactole de 23 991 214 ariary et l’autre, 19 839 074 ariary, disponibles tout de suite auprès de la CNaPS.

Retraités-mendiants

Depuis sa création en pleine colonisation, la Secren joue un rôle économique important dans la région et partant, dans tout le pays. Par sa potentialité, elle est considérée comme le poumon de la ville d’Antsiranana. Pourtant, un groupe des retraités a affirmé que, depuis 2012, certains d’entre eux mendient, ils sont rongés par l’inquiétude parce qu’ils n’ont plus les moyens de se faire soigner. Une vingtaine d’entre eux sont décédés et d’autres vendent ce qu’ils ont pu acquérir durant leurs années d’activités afin de survivre… En outre, le personnel parti à la retraite doit libérer le logement de fonction qu’il occupait. Or, certains employés ne sont pas d’Antsiranana et le montant versé par la CNaPS ne leur permet même pas d’en louer. Tant que la question de leur retraite n’est pas réglée, ils ne peuvent pas retourner dans leur région d’origine. « La perception d’une pension de vieillesse complète constitue la base fondamentale de vie des retraités car celle-ci est non seulement un droit impératif et non négociable, mais aussi, de par sa nature, elle a un caractère alimentaire et vital », souligne Amady, un tourneur retraité. À part ces retraités, neuf cent quatre-vingt ménages vulnérables de la ville ont aussi eu leurs parts durant cette cérémonie. Chaque ménage bénéficie mensuellement d’une enveloppe de 250 000 ariary appelé « Ankohonana miatrika », comme mesures d’accompagnement octroyées par le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers. La capitale du Nord n’est pas en reste concernant les carnets de fokontany avec QR Code. Les ménages sans électricité recevront également des kits solaires via ce carnet. L’occasion a enfin permis au locataire d’Iavoloha de procéder à la remise de chèques aux vingt-sept jeunes promoteurs de la région Diana, qui œuvrent dans les secteurs de l’agrobusiness et du tourisme et qui ont obtenu chacun un financement d’environ 37 millions d’ariary, par l’intermédiaire du projet Pôle intégré de croissance (PIC) dans le programme Miary. « Nous devons nous préoccuper de tout le monde. Les chômeurs, les personnes âgées, les jeunes doivent être pris en charge, car le véritable amour se manifeste par les actes», conclut le chef de l’État.