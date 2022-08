Rentrée – Hausse du prix des fournitures scolaires

Le marché est envahi par les fournitures scolaires depuis quelques temps. Comparé à celui de l’année dernière, le prix a connu une hausse.

En 2021, le taux d’augmentation était de 5%. Pour cette année, il s’élève jusqu’à 15%. Cela est dû à l’inflation qui ne cesse d’évoluer dans le pays. À part la cherté des frais de dédouanement, l’instabilité du prix des fournisseurs en est aussi la principale cause. “Quand l’article est plus recherché sur le marché, ils augmentent les prix. C’est la raison pour laquelle nous les détaillants, sommes obligés d’élever nos prix de vente » explique Njaka, détaillant de fournitures scolaires à Tsaralalana.

Cette hausse de prix constitue un véritable fardeau pour les parents d’élèves chaque année. Selon Rakotomalala, parent d’élève ,les dépenses pour les fournitures sont d’une somme colossale. Ils ne cessent de s’accroître alors que le budget est très serré.

« Dès que nous avons eu l’occasion, nous avons fait exprès d’acheter à l’avance pour obtenir un meilleur prix mais il a augmenté en totalité. Personnellement , la somme de cent mille ariary ne suffit plus pour compléter la liste » riposte t-il. Les dépenses ne sont pas les mêmes pour l’achat des fournitures scolaires.Le prix dépend de la qualité et de la marque que les écoles exigent ainsi que de la classe dans laquelle se trouve l’élève. « Les fournitures complètes démarrent à cent mille ariary pour la classe primaire et cinquante mille ariary pour les classes supérieures.Pour certains établissements scolaires, ils peuvent atteindre jusqu’à trois cents mille ariary. » avoue Tojo Andriamanalimbola, détaillant de fourniture scolaire à Analakely.

Les parents attendent souvent le dernier moment pour acheter les fournitures scolaires, pourtant le prix continuera d’augmenter.