Consultations tous azimuts – Jour-J pour le Code minier

Cette fois-ci ou jamais. Le Colloque pour parvenir à la refonte du Code minier s’ouvre aujourd’hui au Mining Business Center à Mamory Ivato. Toutes les parties prenantes prendront part aux concertations les plus élargies. « Beaucoup de pourparlers ont eu lieu, des discussions ainsi que des consultations, mais rien n’a été acquis pour la refonte en profondeur du Code minier en vigueur qui date de 2005. Un document désuet de fait, dépassé par l’évolution sans cesse du secteur. Nous, opérateurs économiques, espérons que cette nouvelle démarche aille jusqu’au bout. Et ne s’arrête plus au stade des résolutions sans lendemain. Ne serait-ce que la reprise des exportations de l’or par le secteur privé, et le dégel de l’octroi des licences d’exploitation. Car la première mesure restrictive n’a pas empêché les trafics illicites du métal jaune et la seconde n’était pas suffisante pour interdire l’ouverture des gisements à ciel ouvert un peu partout » soutient un participant à cette énième table-ronde.

Assainir à l’intérieur un secteur dominé par des petits exploitants informels , donner des gages aux investisseurs désireux de venir, apporter un peu plus au Produit intérieur brut, PIB, avec un immense potentiel, voilà au moins trois pistes de réflexion pour dépoussiérer le Code minier. L’Administration ouvre les débats, suivis par les diverses composantes de la filière.