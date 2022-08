Baobab Banque Madagascar aux côtés de Mananjary

Après le passage du cyclone Batsirai au début de cette année dans la côte Est de Madagascar, plusieurs pertes humaines et matérielles ont été enregistrées, laissant au passage des dizaines de milliers de sinistrés et diverses victimes. Cette situation a suscité la mobilisation des partenaires de Madagascar et de la région pour apporter un accompagnement efficace aux héros de la région pour assurer la continuité des activités et secourir la population.

Répondant à cet appel et en restant fidèle à sa vision, à sa mission et à ses valeurs, Baobab Banque Madagascar a pris l’initiative de réhabiliter le bâtiment abritant l’école primaire publique Joseph Robert Anosinakoho et d’améliorer son équipement interne pour permettre aux élèves d’étudier dans les meilleures conditions. Un nouveau cadre sain avec des table-bancs ont été remis aux autorités de l’école après les travaux.

Madame Sandrine MAYINDOMBE, Directrice Générale Adjointe de Baobab Banque Madagascar, qui a procédé à la remise dudit bâtiment, a souligné dans son allocution que “ le passage du Cyclone était certes dramatique, mais pas inéluctable. La Banque positionne le secteur de l’éducation parmi les secteurs prioritaires de son action dans le pays afin de former et préparer une nouvelle génération capable, compétente et préparée pour transformer économiquement et socialement le pays”.

Présente dans la ville de Mananjary avec une agence et des points correspondants depuis 2015 Baobab Banque Madagascar affirme avec ce geste, son engagement ferme à accompagner ses clients et partenaires sur l’ensemble du territoire Malagasy et particulièrement ceux de la région Vatovavy.