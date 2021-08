Vaccin Johnson&Johnson – Les plus de 55 ans sont éligibles à la vaccination

Les personnes de plus de 55 ans et celles qui ont des maladies chroniques, peuvent, désormais, se présenter au vaccinodrome du centre hospitalier universitaire Joseph Raseta Befelatànana (CHU JRB), pour recevoir la dose du vaccin Janssen. Le ministère de la Santé publique élargit l’accès à ce vaccin, aux personnes jugées vulnérables, si cette vaccination a été réservée à des cibles spécifiques, à savoir, les professionnels de santé, les travailleurs sociaux et les personnes qui partent à l’étranger, au début de la campagne de vaccination avec le Johnson & Johnson. Le vaccin Janssen n’est pas encore accessible à la grande masse.

« Pour éviter que les personnes désireuses de se faire vacciner ne s’attroupent dans les centres de vaccination, nous allons repousser la date de l’ouverture de cette vaccination à la grande masse. Elle commencera dans deux semaines», explique le Dr Rivomalala Rakotonavalona, directeur du Programme élargi de vaccination auprès du ministère de la Santé publique.

L’inscription est obligatoire pour le vaccin Johnson & Johnson. L’inscription peut s’effectuer en ligne, sur le site web https://vaksiny.gov.mg/#/signin?from=/ ou dans les centres de santé de base (CSB). Trois cent mille doses de vaccin Janssen sont disponibles.