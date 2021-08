Titi Rasoanaivo – « Avec une bonne préparation, on peut passer »

À peine trois jours après sa victoire en coupe nationale, le CFFA a repris l’entraînement. Rhino Randriamanjaka et ses coéquipiers se sont retrouvés au stade d’Ambohidratrimo, jeudi et vendredi. Ce week-end, ils se sont exercés à Soavina. Puis en ce début de semaine, ils retrouveront l’enceinte d’Ambohidratrimo. Le coach Titi Rasoanaivo souligne qu’une bonne préparation est gage de réussite.

Dans trois semaines, le CFFA affrontera les Kabwe Warriors en premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. « Avec une bonne préparation, je crois qu’on peut passer ce premier obstacle », confie le technicien.

Le tirage au sort a été effectué vendredi en Égypte. Et le centre de formation d’Andoharanofotsy a donc hérité d’un adversaire zambien. « Je ne connais pas vraiment les KW. On est en train de s’informer sur eux », poursuit Titi Rasoanaivo.

Revanche

Dès qu’on prononce le nom de la Zambie, on se remémore certainement les défaites de la sélection malgache à la fin des années 90. C’était la bête noire de Madagascar à l’époque. On se souvient également du cuisant revers du Japan Actuel’s, à Mahamasina sous une pluie battante, devant le Power Dynamos. L’équipe de Manjakaray avait littéralement sombré en février 2012, écrasée sur le score de 1-5. Dans un peu plus de vingt jours, la formation de Titi Rasoanaivo aura l’occasion de prendre une revanche face aux Zambiens.

Le CFFA accueillera le match aller. Cette première confrontation aura lieu le vendredi 10, le samedi 11 ou le dimanche 12 septembre. Une semaine plus tard, le porte-fanion de la Grande île se déplacera en territoire ennemi. Si le club d’Andoharanofotsy réussit ce premier défi, il croisera ensuite le vainqueur de l’affiche entre le Mafunzo FC du Zanzibar et le GD Interclube de l’Angola.