« Talenta raitra » – « Ny fiainan’ny mpangataka » émeut et surprend le jury

Le coup de cœur du jury de « Talenta Raitra » lors de l’émission d’hier soir s’est particulièrement démarqué en ayant mis l’accent sur le talent des plus jeunes dans cette compétition.

CERTES ça cabotine toujours un peu et on ressent également encore un léger trac de la part de nos jeunes comédiens en herbe. Cependant, l’envie de faire mieux et de donner le meilleur reste toujours perceptible chez chacun d’entre eux. Si les concurrents à l’émission « Talenta Raitra » continuent tous à mettre en avant les méandres de la société actuelle dans chacun des scénarios qu’ils nous exposent, ils ont tous bien travaillé leur jeu d’acteur aussi afin de bien les retranscrire sur nos écrans.

Voici qu’au bout de la première étape de cette belle aventure télévisuelle en ode au cinéma malgache donc, le jury de professionnels de « Talenta Raitra » s’élance pour la suite de la compétition en ayant décerné hier son dernier coup de cœur. Seule une équipe s’est ainsi démarquée du lot et a particulièrement conquis la musicienne et passionnée de cinéma Stéphanie Razakaratrimo, invitée de l’émission hier. Il s’agit de l’équipe 039 et son récit intitulé « Ny fiainan’ny mpangataka ». Ils ont été bien nombreux à s’être pliés en quatre pour nous émouvoir, nous émerveiller et nous amuser à travers chacun des récits qu’ils ont mis en scène dans leurs saynètes.

Cependant, l’équipe 039 a su démontrer de l’authenticité en ayant bien travaillé chacun de ses personnages.

Jeunes et prometteurs

Composée de Nirina, Niavo, Noeline, Rivo et Laurencia, l’équipe 039 a ainsi su faire preuve de créativité pour retranscrire à l’écran leur récit. La saynète intitulée « Ny fiainan’ny mpangataka » illustre l’histoire de trois jeunes enfants, contraints par la force des choses à vivre dans la rue et à mendier au quotidien.

Comment vivent-ils ?

Quels sont les petits tracas auxquels ils doivent faire face pour pouvoir subvenir à leurs besoins, mais surtout comment pallier la violence de la rue ? Ce sont là entre autres des questions que cette histoire tente de mettre en scène. Évidemment, nos jeunes comédiens en herbe surjouent toujours, mais leur dynamisme suffit à conquérir les téléspectateurs. « J’affectionne particulièrement le sérieux et l’engouement qui les animent pour nous raconter cette histoire. Certes, ce n’est pas encore parfait, mais avec plus de travail ils peuvent aller loin dans ce milieu » confie Stéphanie Razakaratrimo. Franco Clerc, Miorhasina Lorah, Traka Milo fo e t Mihangy Andrianirina dit « Dapapa » ne se sont pas non plus privés de saluer la performance de ces jeunes acteurs. Le jury de « Talenta Raitra » leur attribuant ainsi la note maximale de 16,25/20 pour leur performance. Gage de qualité et prometteuse donc, cette jeune équipe présage une suite plus qu’enchanteresse pour l’émission « Talenta Raitra ».