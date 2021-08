Sinistres – Une deuxième caserne pour les pompiers

Les feux seront maîtrisés à temps dans les endroits où il y a un incendie dans la ville d’Antananarivo. Les interventions des sapeurs pompiers vont s’améliorer. « Le nombre de nos véhicules a doublé et nous disposons d’une nouvelle caserne à Analamahitsy. Nous sommes, de ce fait, plus proches de nos zones d’intervention, notre temps de déplacement sera réduit », lance le lieutenant colonel, Tiana Razafimanahaka, chef de corps des sapeurs-pompiers de la commune urbaine d’Antananarivo (CUA), hier. Le magis tra t de la ville d’Antananarivo, Naina Andriatsitohaina, a, également, annoncé lors de l’inauguration de la caserne de pompiers à Analamahitsy, que deux cent bouches d’incendie sont opérationnelles dans la capitale. « Tous les quartiers en sont couverts », avait-il affirmé.

L’insuffisance de véhicules et des bouches d’incendie, l’éloignement des zones d’intervention ont provoqué le retard des interventions des sapeurs-pompiers, pendant longtemps. En ce moment, quinze véhicules sont opérationnels, dont dix pour l’incendie. « Nous n’avons eu que quatre véhicules fonctionnels, auparavant. Le problème est, maintenant, réglé », rajoute le chef de corps des sapeurs-pompiers. L’objectif de la commune urbaine d’Antananarivo serait de couvrir les six arrondissements, de caserne de sapeurs pompiers. Le sixième (Anosivavaka), le troisième (Andravoahangy), le cinquième (Analamahitsy) et le premier arrondissement (Tsaralalàna) ont, chacun, une caserne. « Les agents de la caserne de proximité vont assurer les premières interventions, dont le but principal est de protéger la vie humaine contre les feux. Les agents des autres casernes vont venir à leur secours, pour limiter les dégâts ainsi que la propagation des feux, le plus vite possible », enchaîne le lieutenant-colonel.