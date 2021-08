MJS – Hawel Mamod’ali à la Place Goulette

Un nouveau ministre prendra ses quartiers à Ambohijatovo à partir de ce lundi. Il s’agit d’Hawel Mamod’ali, sortant de l’École Supérieure de Commerce de Marseille (France) d’après les détails de son parcours communiqués lors de la présentation d’hier à Iavoloha. Il succède à Tinoka Roberto au poste de ministre de la Jeunesse et des sports. Ce dernier est, quant à lui, transféré aux Transports et la météorologie.

Hawel Mamod’ali a déjà porté plusieurs casquettes, avant cette nomination pour siéger à la Place Goulette. Dans le milieu du sport, on le connaît pour avoir présidé la Ligue de football du Menabe. À Iavoloha et Ambohitso rohitra, il a assuré la fonction de coordinateur auprès du secrétaire général de de la Présidence entre 2009 et 2014. Par la suite, il a occupé le fauteuil de député de Morondava à l’Assemblée nationale, entre 2014 et 2019. Dernièrement, il a œuvré en tant que directeur de cabinet du MJS. Aujourd’hui, il accède donc au poste le plus élevé dans ce département.