Ministère de l’industrie, du commerce et de la consommation – Edgard Razafindravahy bien placé

Le nouveau ministre de l’Industrie, du commerce et de la consommation connaît très bien le département qui lui a été confié. Edgard Razafindravahy connaît bien le milieu de l’industrie pour avoir dirigé plusieurs sociétés et entreprises dont la plupart sont des fleurons du secteur.

On peut citer, entre autres, la minoterie Kobama, leader du marché de la farine et l’imprimerie Ecoprim aujourd’hui parmi le top du secteur avec l’acquisition de nouvelles machines haut de gamme pour fabriquer des livres et des cahiers.

Le commerce et la consommation sont ses dadas. Opérateur dans le secteur farine et riz depuis plusieurs décennies, Edgard Razafindravahy connaît très bien les ficelles de ces deux secteurs depuis la production à la distribution.

De là à trouver les solutions aux problèmes posés par la hausse des prix des PPN, il n’y a qu’un pas. D’ailleurs il aime bien les foules contacts comme en témoignent ses nombreuses tournées politiques à travers le pays. Son parti l’ADN a toujours prôné la refondation depuis la base.

C’est le moment ou jamais de le mettre en pratique en revoyant ses secteurs de fond en comble pour trouver des solutions ensemble. Car il faut savoir que ce n’est pas l’Etat qui fait monter les prix. Ce sont les habitants eux-mêmes qui se détruisent. Une attitude à revoir.