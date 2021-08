Marolambo – Incendie dans l’agglomération centrale

Un violent embrasement a éclaté sur la place du marché hier. Plus d’une centaine de personnes ont perdu leurs biens et se retrouvent sans abri.

L’incendie a fait rage au cœur de Marolambo. Hier en début de matinée, les flammes se sont déchaînées sur la place du marché, dévorant une cinquantaine d’habitations et commerces. Près de cent vingt personnes ont perdu leurs biens et se retrouvent sans abri. Aucun mort ni blessé ne sont en revanche signalés selon le bilan recueilli auprès de la compagnie territoriale de la gendarmerie nationale à Vatomandry.

L’embrasement a éclaté en début de matinée aux alentours de 8 heures. D’après les témoignages, l’incendie s’est déclaré dans un magasin puis s’est répandu sur les cases environnantes. Les flammes ont tout dévoré sur leur passage. Des marchandises de commerces, des mobiliers, des appareils électroménagers ainsi que des vivres sont partis en fumée.

La commune de Marolambo ne dispose pas encore de caserne de sapeurs-pompiers. De ce fait, la population ainsi que les forces de défense et de sécurité ont dû se prêter main forte pour éteindre le brasier. La nuée de personnes venue livrer bataille contre l’embrasement a utilisé les moyens du bord. Armés de seaux, de marmites et de divers récipients récupérés un peu partout, les riverains venus à la rescousse ont fait leur maximum pour venir à bout de l’embrasement.

Dégâts importants

Dans cette fournaise, les flammes déchaînées se sont répandues à une vitesse folle. Pour circonscrire le feu tant bien que mal, les personnes venues à la rescousse ont dû démonter deux cases en bois. Après avoir combattu le feu pendant près d’une heure et demie, le fokonolona et les forces de défense et de sécurité ont pris le contrôle de la situation.

La population est venue à bout des flammes aux alentours de 9h30. Après le passage du feu, les familles sinistrées ont dû s’installer chez des proches et amis. Beaucoup d’entre elles, notamment celles qui vivent essentiellement du commerce, ont vu leur gagne pain partir en fumée.

La brigade territoriale de la gendarmerie nationale à Marolambo a ouvert une enquête. La piste criminelle ne semble pas privilégiée. Néanmoins, la cause exacte de l’incendie n’est pas encore déterminée.