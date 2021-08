Environnement marin – Les récifs artificiels deviennent ‘’ naturels’’

Ces rochers à fleur d’eau dans la mer, les récifs changent d’état, à entendre les explications d’un spécialiste. La réhabilitation des habitats récifaux détruits par la pression des pêches massives et non ordonnées est primordiale pour assurer les activités principales et les moyens de subsistance des communautés littorales. « L’implantation de récifs artificiels est un outil d’aménagement qui pourrait équilibrer les pressions sur le récif naturel et soutenir la gestion durable de ressources marines et des écosystèmes littoraux. Et ce, malgré la persistance des impacts anthropiques et climatiques sur l’écosystème marin. Les poissons s’enfuient vers le large si leur habitat est détruit» affirme Faustinato Behivoke, inventeur des habitats artificiels dénommés « Fishes Banking ecotechnology ». Le jeune océanographe de l’Institut Halieutique et des Sciences Marines de Madagascar (IHSM) explique qu’il est possible de développer des habitats artificiels pour l’environnement marin et pour la communauté. « Dans certains sites d’observation, après quelques mois d’immersion, ces habitats artificiels sont fréquentés par différentes espèces de poissons et d’invertébrés marins, et après quelques années, ces habitats artificiels sont colonisés par des coraux. Ils deviennent des habitats naturels », explique-t-il. La restauration récifale a pour objectif de sauvegarder les efforts environnementaux entrepris depuis des décennies et de promouvoir de nouvelles zones de pêche. L’implantation des récifs artificiels signifie la création de nouveaux habitats pour les espèces marines et des nouvelles zones de pêches pour le long terme.