Conjoncture – La reprise de la vie économique s’amorce

S’il est prématuré de dire et de déduire que tout serait revenu à la normale, des signes probants d’un regain de vitalité des activités économiques commencent à se faire sentir.

Mars 2020. Les mesures restrictives de l’état d’urgence sanitaire, salutaires pour la santé publique, ont mis en difficulté de nombreux secteurs de la vie économique. Dont le textile et l’habillement. Qui assure dans les 120 000 à 130 000 emplois directs. Selon des statistiques récentes, la production globale a chuté de 20 à 50% dans les entreprises franches de confection. Des usines ont été contraintes d’envoyer au chômage technique une frange de leurs employés. Durant la Transition de 2009 à 2014, l’exclusion de Madagascar du giron de l’Agoa a jeté de nombreux salariés dans la rue pour grossir le rang des marchands ambulants sur les trottoirs de la capitale.

Avant la propagation du coronavirus, cette filière a contribué à 19,35% du PIB, avec des exportations en valeur de 522 millions de dollars. Soit une augmentation de 13 millions de dollars par rapport aux recettes de 2018. C’est dire son importance sur l’économie nationale. Un tissu industriel, en plein essor mais tout s’est déchiré en quelques mois. Aujourd’hui, avec la reprise des commandes venues des pays occidentaux, les États-Unis et les nations européennes, Thierry Rajaona, président du Groupement des entreprises de Madagascar, GEM, estime que « le commerce mondial va au-delà des produits essentiels. Et l’industrie textile malgache, connue pour la qualité intrinsèque de sa main d’œuvre directe, des doigts de fée, peut tirer son épingle du jeu ». Les grands noms de la haute couture, Dior, Chanel, ou Hermès, ont fait appel aux services du savoir-faire malgache. De véritables orfèvres en la matière, avec des talents innés et inouïs, faciles à perfectionner. Un atout à faire valoir sur un marché mondial très concurrentiel par la délocalisation et l’externalisation, devenues deux concepts obligatoire.

Courbe ascendante

L’autre bonne nouvelle concerne l’industrie extractive. Au moment où Ambatovy a repris l’exploitation du nickel, les cours de celui-ci ont bondi de plusieurs points. Pour être à plus de 19 000 dollars la tonne. Il fut des moments où ce prix était en –dessous des 10 000 dollars. L’incertitude sur l’avenir de deux sites de production aux Philippines et en Nouvelle-Zélande ainsi que la production croissante des véhicules électriques utilisant des batteries lithiumion, à base de nickel, expliquent cette courbe ascendante des cours du nickel.

À part les emplois directs qu’elle assure, Ambatovy achète des tonnes de fruits e t légumes, des milliers d’œufs, et d’autres matières premières auprès des paysans qu’elle encadre. Sans compter ses contributions dans la lutte contre le coronavirus et ses soutiens aux collectivités décentralisées, aux écoles et autres infrastructures communautaires, dans le cadre de la Responsabilité sociétale de l’entreprise ou RSE. Le nickel est devenu le premier produit d’exportation de Madagascar. Au détriment de la trilogie CAVAGI, café-vanille-girofle- dont les prix en dent de scie découragent souvent les producteurs.

Cette embellie inattendue et inespérée s’accompagne d’une nuée de manifestations et événements à connotation économique. « Tsenaben’ny Fizahan-tany » et Fier-Mada ont retrouvé leurs splendeurs d’antan. Plusieurs rendez-vous sont programmés dans les semaines à venir. Comme le second round de la rencontre des membres du MEDEF avec les opérateurs économiques malgaches, programmé le 25 août à Paris. Il y aura aussi la Foire internationale de Madagascar, FIM, vers mi-septembre. Puis celle des régions au mois d’octobre. Les fêtes de fin d’année seront de belles occasions de soutenir la consommation par les ventes promotionnelles.

Malgré tout, d’autres situations restent préoccupantes. Comme celle du tourisme qui attend toujours la réouverture même partielle des frontières aériennes aux touristes vaccinés. Des opérateurs souhaitent avoir une rencontre directe avec le président de la république, Andry Rajoelina, dans le cadre du Dialogue public-privé, DPP, institutionnalisé en 2015 par décret présidentiel. Afin d’esquisser une ébauche de solution pour le secteur privé dans son ensemble. Le Cercle de réflexion économique de Madagascar, CREM, y est aussi allé de ses propositions. Comme la création d’une Banque nationale de développement et d’investissement, la réalisation des grands chantiers dans l’optique de l’émergence de Madagascar, la constitution effective de la réserve de l’or…

Il reste aussi à comprimer cette envolée inflationniste qui pèse sur le budget des ménages. En dépit des « analyses rassurantes » sur la maîtrise du taux d’inflation en dessous des 7% en glissement annuel.