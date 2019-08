Un individu a emporté une urne de collecte de dons pour l’hôpital des Enfants, dans une galerie commerciale, à Ivandry, mercredi. La scène a été enregrée.istrée.



Il a osé. Un jeune homme a fait main basse sur une urne remplie de dons enveloppés destinés à l’hôpital des Enfants, avant-hier, dans un centre commercial, à Ivandry. Il a oublié la présence des caméras de surveillance qui ont tout enregistré. De plus, le filou n’a pas pris la peine de dissimuler son visage avec son capuchon. Les responsables de l’immeuble commercial se sont rendus au poste de police avancée (PPAII) d’Ankorondrano, vers midi et trente minutes pour déposer plainte pour vol.

Des enquêteurs vont sûrement être envoyés sur place, ce jour, selon un inspecteur de police, pour procéder, avant toute exploitation des vidéos, à l’audition du personnel concerné, comme les vigiles.

Selon l’enregistrement, ils étaient deux suspects, chacun avec un sac à dos, à entrer au rez-de-chaussée où plusieurs commerces étaient encore fermés le matin. Après avoir repéré l’urne installée sous un escalier, et s’être assurés qu’il n’y avait personne pouvant les remarquer, ils sont retournés à l’entrée. L’un est revenu à l’urne, mais l’autre restait à la surveillance un peu plus loin.

Aide aux handicapés

Depuis cette séquence, seul l’auteur principal est apparu, en agissant en toute prudence. Devant deux boutiques de mode fermées, il a bien observé avant de s’approcher du chariot à côté de la boîte vitrée, contenant les dons. Il a ensuite enlevé son sac et l’a doucement posé dans le caddie. Il a finalement retiré son butin de son emplacement pour le mettre dedans avec son cartable.

Tranquillement, il s’est dirigé vers la sortie, avec le chariot, comme font tous les clients de supermarché.

Selon les explications d’un boutiquier dans cette galerie commerciale, quelques urnes sont placées dans divers passages à l’intérieur pour permettre aux clients de déposer leurs dons. Ces dons permettent de financer des projets humanitaires ou d’aider les personnes en situation d’handicap. Certains individus inciviques, ont pourtant profité de s’en enrichir facilement. Leur visage, allure et surtout leur mode opératoire ont été pris par la caméra. Ce qui rend beaucoup plus facile la tache des enquêteurs du PPAII qui vont se renseigner sur eux et lancer un appel à témoins pour les retrouver.