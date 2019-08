Festival : Antsiranana s’enivre des Trophées Magnitry Danse

Le festival Diégo Magnitry Danse gagne de l’ampleur avec une deuxième édition plus conséquente, cette année. Il se tient du 31 juillet au 6 octobre dans six villes à travers des concours et des stages dans diverses disciplines.

Si la première édition du festival Diégo Magnitry Danse a ciblé principalement la ville d’Antsiranana, la version 2019 enregistre la participation de plusieurs villes pour disputer le Trophée Magnitry Danse, à travers la danse afro latino.

Ainsi, Antsiranana attire l’attention avec le festival Diégo Magnitry Danse 2. Suivant un calendrier précis, Mahajanga, Antananarivo, Antsirabe, Toliara, Toamasina, et Antsiranana accueillent l’événement. Roddy France Tsialiva, initiateur du projet, et son équipe sillonnent ces villes afin de mettre en place son organisation.

Première destination : Mahajanga. Du 31 juillet au 4 août, la Cité des Fleurs a vibré aux rythmes de la danse. Stages de semba, de salsa shine et rueda, de bachata sensuel, d’urban kiz, et de tarraxina. Ces mots résonnent comme du charabia pour le public lambda, mais ils évoquent des disciplines de danse très tendances pour les adeptes. En fait, ces derniers s’étaient réunis au Masterehi à Mahavoky pour approfondir ces genres de danse en compagnie de coach Roddy France Tsialiva.

Le concours de danse afro latino s’est tenu le dimanche 4 août afin de déterminer les représentants de Mahajanga à la grande prévue se tenir le samedi 5 octobre à l’Alliance française d’Antsiranana. Sonia Rasoamanalina et Armand Rakotonirina ont brillé par leur exploit lors de cette compétition. L’organisation prendra en charge leur séjour à Antsiranana pour disputer le Trophée Magnitry Danse avec les finalistes des autres régions.

Antananarivo a vécu les mêmes expériences du 7 au 11 août au Studio Dih’Art à Antanimena. Santatra Lalamihaja et Tsiry Andrianina Razafimbelo ont occupé la première marche du podium et partiront, eux aussi, à Antsiranana pour participer à la grande finale.

L’organisation est à l’œuvre à l’Alliance française d’Antsirabe depuis le 14 août jusqu’au 18 août. Elle se dirigera ensuite vers Toliara, Toamasina, et Antsiranana.

La grande finale

Le festival Diégo Magnitry Danse 2 prévoit un programme bien rempli durant la dernière étape du concours à Antsiranana. Carnaval, spectacles, soirées, flashes mobs, stages, balades organisées, et finale du Trophée Magnitry Danse y seront à découvrir du 2 septembre au 6 octobre. L’événement est assisté par le Conseil Indépendant de Danse (CID) Madagascar et la Fédération Française de danse (FFD) du département de La Réunion.

« Antsiranana est une ville où les gens apprécient la danse. Nous avons déjà montré dans tout l’océan Indien qu’elle a du potentiel et sort vainqueur des grandes compétitions de danse, ces trois dernières années. Alors autant ne pas en rester là. Et au lieu de toujours aller découvrir ce qu’il y a à l’extérieur, il vaut mieux inviter les gens à venir ici », explique Roddy France Tsialiva, fondateur de Jeune Amateur de Danse Latine Salon et Sportive, ou JADL’S.

Ce détenteur de plusieurs titres de concours de danse rajoute : « Par le biais de ce festival, nous entretenons la passion pour la danse. Cet évènement offrira une nouvelle distraction à Antsiranana, et contribuera à la réduction de la délinquance qui est un obstacle majeur dans le développement de la capitale du Nord, une ville dont les charmes la rendent unique ».

Le programme

– Samedi 28 septembre à 20h : Soirée d’ouverture à l’Hôtel de la Poste avec les invités des autres régions, les danseurs de France, CID Madagascar, FFD Réunion.

– Dimanche 29 septembre à partir de 15h : Après-midi dansante chez Kidykidz.

– Lundi 30 septembre : Tournage de flash mob devant le siège de la région Diana dans la matinée, et stage de danse dirigé par les formateurs de France à partir de 18 h.

– Mardi 1er octobre : Tournage de flash mob à la Montagne des Français dans la matinée, et stage de danse par les formateurs de France à partir de 18 h.

– Mercredi 2 octobre : Sortie à la mer d’Émeraude, suivie d’une soirée latino au New bar.

– Jeudi 3 octobre : Visite de la Saline dans la matinée, et stage de danse par les formateurs de France à partir de 18 h.

– Vendredi 4 octobre à partir de 13 h : Carnaval et flash mob au Ritz, devant le siège de la Région, sur la Place Ritz, musique et match de basket devant l’Hôtel de ville. Stage de danse par les formateurs de France à partir de 18 h.

– Samedi 5 octobre à 16 h: Spectacle, finale du concours Trophée Magnitry Danse 2 et remise des lots à l’Alliance française d’Antsiranana.

– Dimanche 6 octobre : Détente à Orangea avec toute l’équipe de Diégo Magnitry Danse, les invités, et les partenaires.