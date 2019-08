Energie : Le DG de la Jirama éjecté

Le circuit national de distribution d’eau et d’électricité fonctionne mal actuellement, un dysfonctionnement qui a fait décider l’Exécutif à éjecter Aimé Olivier Jaomiary de son poste de directeur général de la Jiro sy Rano Malagasy(JIRAMA) .

Impact positif attendu par les consommateurs. La mission de redressement de la compagnie nationale d’eau et d’électricité (JIRAMA) assignée à Olivier Jaomiary depuis Avril 2017 vient d’être court-circuitée. Par décision prise en conseil des ministres le 14 août, Olivier Jaomiary est démis de ses fonctions de directeur général de la JIRAMA. Entrant en réaction immédiate le lendemain de ce limogeage, le ministre de l’Energie, de l’Eau et des Hydrocarbures Vonjy Andriamanga justifie la décision par l’utilité d’un « nouveau souffle » .

Figure montante de l’élite locale, étant sortant de l’Institut National des Sciences Comptables et d’Administration d’Entreprises, Olivier Jaomiary a rapidement occupé des postes de direction dans des sociétés de télécommunications à l’échelle nationale et continentale. Son arrivée à la tête de la JIRAMA il y a deux ans a suscité de l’optimisme en raison de sa qualité de manager reconnu. Contactée sur la suite de carrière du directeur général remercié, la directrice de la communication au sein de la JIRAMA, Tsitohery Francesca Andriamampionona indique que « Olivier Jaomiary n’est pas à Madagascar car il est actuellement en déplacement privé à l’extérieur pour une durée d’un mois ». L’eau potable est en pénurie, et le délestage continue d’handicaper les usagers, qui subissent maintenant une facturation salée de l’électricité et un accès difficile à l’eau. Ces difficultés compliquant la vie de la population risque d’occasionner une explosion sociale si la distribution d’eau et d’électricité assurée par la JIRAMA ne répond plus aux besoins de base des usagers.

Impératif de renouveau

Le ministre Vonjy Andriamanga n’a pas manqué d’évoquer une grande réalisation pendant le passage d’Olivier Jaomiary à la direction générale de la JIRAMA, comme la réduction du nombre des villes touchées par le délestage. « Le remplacement d’un cadre au sein d’une entreprise n’est pas extraordinaire. Cela se fait dans toutes les entreprises. Le moment est venu pour le remplacer afin de donner un nouveau souffle au redressement de la JIRAMA. Nous voulons accélérer le processus avec pour objectif d’atteindre l’équilibre opérationnel d’ici deux ans », explique le ministre. Pendant l’exercice clos au 31 décembre 2017, les résultats de l’audit des états financiers de la JIRAMA présentés l’an dernier a fait ressortir des irrégularités, lesquelles sont rappelées par la Cour des Comptes dans son rapport en 2018.

Et parmi les dossiers restant en suspense jusqu’à aujourd’hui se trouve le bouclage de la renégociation des contrats avec les fournisseurs de la JIRAMA. La vétusté des équipements de la JIRAMA, raison principale des coupures d’eau et d’électricité qui sévissent dans la capitale selon les responsables, reste sans solution pérenne . Avec la révocation du directeur général de la JIRAMA, les problèmes purement techniques persistent du jour au lendemain. Une maintenance permanente des équipements existants est à prioriser au profit de tous les usagers au lieu et place des projets onéreux planifiés sans impact immédiat.