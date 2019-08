Carburant : Pas de pénurie

Le ministre de l’Eau, de l’Energie et des Hydrocarbures Vonjy Andriamanga a confirmé les problèmes dans l’approvisionnement des stations-services ces derniers jours mais a écarté toute éventualité de pénurie. Il a expliqué que cela est dû aux négociations entre la Logistique Pétrolière et les transporteurs pour le renouvellement du contrat qui les lie. « Les deux entités n’arrivaient pas à s’entendre sur certains points au départ. L’affaire a été menée au niveau du ministère qui a joué le rôle de médiateur. Un terrain d’entente a finalement été trouvé le 2 août d’après le ministre », a indiqué le ministre. Cela a entrainé des perturbations au niveau de l’approvisionnement dans le courant du mois de juillet, obligeant l’Etat à effectuer des réquisitions pour augmenter les stocks. Cela explique également la disparition du pétrole des pompes car l’essence et le gasoil ont été priorisés durant ce laps de temps.

Pour ce qui est des prix, Vonjy Andriamanga a fait savoir que le mécanisme d’ajustement automatique des prix se fera en septembre. En d’autres termes, les prix affichés tiendront cette fois en compte du prix du baril sur le marché international et de la valeur de l’ariary par rapport au dollar. Le ministre n’a pas manqué de rappeler que les prix n’ont pas augmenté depuis l’accession au pouvoir du nouveau régime, soulignant au passage la baisse très médiatisée de juin. Malgré cela, il a précisé que le gouvernement a toujours tenu ses engagements de ne pas augmenter le passif envers les distributeurs de produits pétroliers.