Secteur agricole – De nouveaux certificats fonciers remis à Mandoto

L’opération de distribution massive de certificats fonciers, initiée par le ministère de l’Aménagement du territoire et des services fonciers s’est poursuivie hier à Mandoto, dans la région Vakinankaratra.

Sur place, le ministre Pierre Holder Ramaholimasy a ainsi annoncé que 163.713 certificats fonciers vont être remis à leurs bénéficiaires par le biais des trente-trois maires des communes rurales des six districts de la région Vakinankaratra (Ambatolampy, Antanifotsy, Antsirabe II, Betafo, Faratsiho et Mandoto).

Pour rappel, cette opération s’inscrit parmi les engagements du président de la République pour faciliter l’accès massif à la terre à la population, en vue de satisfaire les besoins en terre du monde du paysannat et pour le développement socioéconomique au niveau local. Soutenue par le Projet CASEF (Croissance agricole et sécurisation foncière) du ministère de l’Agriculture et de l’élevage (MINAE), lequel projet est financé par la Banque mondiale, cette opération a débuté depuis 2017. L’objectif de ce projet «d’améliorer la sécurisation foncière dont les parcelles sont situées dans les communes ciblées, à travers une approche adaptée et inclusive».

Dans ce cadre, les réalisations avec l’appui du Projet CASEF en lien avec l’atteinte de cet objectif, pour le Vakinankaratra, sont: cent soixante douze maires et présidents des conseils communaux et cent huit agents des Guichets fonciers ont été formés en Gestion Foncière décentralisée; trente Bureaux Guichets fonciers communaux réhabilités et équipés en mobiliers de bureau, de matériel informatique et kits solaires avec dotation financière aux communes; six Services fonciers de Vakinankaratra équipés en matériels informatiques; trente-trois Plans local d’occupation foncière fiabilisés et soixante seize PLOF en cours de mise en œuvre du processus de fiabilisation en collaboration avec les circonscriptions topographiques.

Images satellitaires

La cérémonie d’hier à Mandoto pour la remise officielle de ces certificats fonciers, a été honorée par la présence du président de la République Andry Rajoelina et du responsable des opérations de la Banque mondiale pour Madagascar, Marie-Chantal Uwanyligira. Plusieurs membres du gouvernement y ont également été présents.

Sur un autre plan, on indique que le Vakinankaratra vient aussi, à l’instar des autres régions qui ont déjà les leurs, d’acquérir ses images satellitaires. Des images de très haute résolution couvrant une superficie de 15.599 km2.

Ces images sont rattachées à la projection Laborde Madagascar pour une conformité et interopérabilité avec les dispositifs de cartographie et de topographie officiels en place.

Pour une meilleure précision, le FTM (Foibe Taosaritanin’i Madagasikara) a mené une mission de densification des points géodésiques existants, servant de rattachement des images.

Trois points géodésiques ont été mis en place, accompagnés de fiches signalétiques et de grille de transformation des coordonnées en WGS84 vers les coordonnées Laborde Madagascar. Une fois que les images aient été calées aux coordonnées Laborde Madagascar, leur qualité a été contrôlée par le FTM avec des résultats très satisfaisants.