Littérature – Ambohidratrimo accueille un nouveau centre de lecture

Une belle initiative de la part de l’association « Trait d’Union France-Madagascar» égaye désormais l’établissement scolaire Clovis Arthur d’Ambohidratrimo. Ainsi se découvre ce nouveau centre de loisirs, de découverte et de pédagogie. « Lire pour réussir à Madagascar ». C’est à partir de ce leitmotiv fédérateur que l’école Clovis Arthur à Ambohidratrimo et l’association Trait d’Union France-Madagascar ont inauguré ce jour la bibliothèque au sein dudit établissement. Par la même occasion, les deux parties ont également signé la convention intégrant l’école Clovis Arthur dans le réseau des Centres de lecture d’information et de culture.

Une belle infrastructure, d’une surface totale de 60m², comptant plus de six-cents livres et ouvrages en tous genres, à savoir des manuels scolaires, des livres d’histoire, mais aussi des livres pour enfants, ce centre promet d’insuffler un souffle nouveau aux élèves de l’école Clovis Arthur Ambohidratrimo, déjà réputée pour le sérieux de sa pédagogie.

Une étape et un signal

Avec l’association Trait d’Union France-Madagascar à ses côtés, elle souhaite faire de la lecture un moteur pour la réussite des enfants malgaches. « Il y a urgence que la jeune génération malgache puisse acquérir dès l’enseignement primaire un niveau de lecture en Malgache et en Français afin de pouvoir poursuivre au collège leurs études dans de bonnes conditions. Ce projet est une étape et un signal fort vers une ouverture sur le monde et le goût d’apprendre à démarrer dès le plus jeune âge» avance l’une des responsables, Hanitra Nadia Houry.

Créé par l’association Trait d’Union France-Madagascar, en partenariat avec l’Ambassade de France et le ministère malgache de l’éducation nationale, le Centre de lecture d’information et de culture (CLIC) est un réseau de vingt-six bibliothèques de brousse, totalisant tous les ans plus de deux cent mille visites. Il propose des livres neufs, des journaux, la connexion internet et régulièrement des animations telles que les heures du conte, club de lecture, jeux-concours.

Au sein d’un établissement scolaire, le CLIC propose plus qu’une simple bibliothèque dans sa programmation, car on y organise ponctuellement aussi des ateliers de lecture pour les élèves et aux enfants des autres écoles d’Ambohidratrimo par exemple.