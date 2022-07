Actual Textiles, promotion de la competence des jeunes

Pour la journée dédiée à la compétence des jeunes, ACTUAL TEXTILES a organisé un débat avec leurs jeunes employés sur leurs premières expériences dans le monde professionnel, leur impression et leurs opinions sur l’industrie textile.

À cette occasion ACTUAL TEXTILES met en avant l’importance du dialogue social afin d’acquérir des idées innovantes par rapport aux opinons des jeunes générations sur le monde du travail.

Autour d’un petit déjeuner gasy gasy ; un partage d’expérience entre les plus ancien en matière d’année de travail et ceux qui débutent leur carrière s’installe avec la participation des dirigeants.

La direction de la société, Monsieur Ilann HIRIDJEE et Madame Mezbine HIRIDJEE rappellent à la grande famille d’ACTUAL TEXTILES que « quand la formation requise et en adéquation avec l’emploi occupé, la compétence sera au service du progrès… , nous voulons que l’entreprise évolue de manière à ce que les compétences de chaque employé soient valorisées c’est pour cela que nous collaborons avec la commune sur la promotion de l’emploi afin que chaque individu, jeune diplômé ou non, puisse intégrer le monde du travail et subvenir à leur quotidien ».