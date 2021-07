Recherches – Le Dr Rakotovao décroche le diplôme d’HDR

Le Dr Finaritra Manovo­soa Rakotovao maître de conférence auprès de l’IST, Antananarivo et enseignant cherheur au sein de la mention au gestion de l’université d’Antananarivo, a décroché le duplôrue d’habilitation à diriger des recherches à Ankatso hier. Ses travaux ont pour thème « Les concepts de satisfaction de fidélité et de risque perçu, incontournables au management: fénêtre sur les services, les festivals et l’enseignement supérieur» présenté en deux volumes.

Actuellement, les entreprises font face à un environnement de plus en plus concurrentiel, sur ce, la recherche de la satisfaction et la fidélisation de la clientèle apparaît comme incontournable. En effet, sans concurrence, le seul objectif pour l’entreprise se résumerait à la maximisation du profit et la minimisation des coûts et les clients n’ont pas d’autres choix que d’acheter et de consommer les produits qui leurs sont offerts.

Seulement, dans le cadre d’un marché où règne la concurrence, les consommateurs ont le choix entre plusieurs alternatives e t la satisfaction est un réel intérêt pour l’entreprise, ne serait ce que par le fait que c’est un déterminant important de la fidélité. Par ailleurs, Les coûts liés à la fidélisation des clients existants sont bien inférieurs aux coûts d’acquisition de nouveaux clients.

Alors qu’une amélioration de seulement 5 % du taux de fidélisation des clients entraîne une augmentation de 25 à 85 % du revenu. Seulement, afin de satisfaire et fidéliser les consommateurs, il faut d’abord identifier les leviers de satisfaction et de fidélité. C’est dans ce sens que les travaux de Dr Rakotovao Finaritra Manovosoa trouvent toute son importance.

Dans son travail, il a identifié les principaux éléments qui impactent la satisfaction et de la fidélité des consommateurs. Les thèmes traités par l’impétrant sont en phase avec les préoccupations scientifiques, économiques, sociales et organisationnelles actuelles. Par une approche quantitative basée sous une modélisation par équation structurelle, l’impétrant a satisfait les exigences d’un travail de recherche de très haut niveau.

Recommandations managériales

Outre les impacts théoriques, les travaux de Dr Rakotovao Finaritra Manovo­soa présentent aussi des implications pour les managers opérant dans différents secteurs de services, essentiellement la restauration et les festivals. Entre autres, il a recommandé l’utilisation du marketing sensoriel, l’adoption du marketing interne et mis en avant l’importance des émotions positives pour les personnels en contact direct avec les consommateurs. Par ailleurs, il a aussi émis des recommandations stratégiques pour les établissements d’enseignement supérieurs publics afin de renforcer leurs compétitivités comme la modernisation du système de gouvernance et la mise en place d’un système de gestion de la qualité.

À l’issu de la soutenance et compte tenu de la qualité de ses recherches, à l’unanimité, les membres d’un jury multidisciplinaire (économistes, sociologues, gestionnaires, psychologue) lui ont attribué le diplôme d’HDR. L’ensei­gnement supérieur s’est étoffé d’un enseignant de rang magistral compte tenu de la rareté des chercheurs en sciences de gestion. On souhaite au Dr HDR Rakotovao Finaritra Manovosoa plein de succès pour la suite de sa carrière.