Préparation au Bepc – Des candidats dans le doute

Si l’organisation est fin prête pour les épreuves de l’examen du BEPC qui commenceront, lundi, ce n’est pas le cas de plusieurs candidats. À quelques jours du début des épreuves, des candidats se disent n’être pas encore tout à fait prêts. « J’ai des difficultés en Mathématiques. Le programme scolaire est terminé, mais à mon avis, il n’y a pas eu assez de temps pour les révisions. J’ai encore besoin de beaucoup plus de temps, pour maîtriser certains points. », lance Sitraka, élève d’une école privée à Ankadifotsy.

Fitiavana, une autre candidate à l’examen du BEPC, qui est faible en Physique, se résigne à ne pas obtenir la moyenne suffisante à cette matière. Mais cela ne l’empêche pas de croire à la réussi te de ce t examen, cependant. « Je ferais le maximum aux autres matières sur lesquelles, j’excelle », lance-telle.

Court temps de révision

D’autres voudraient éviter les épreuves d’Histoire Géographie. « Le commentaire de texte n’est pas mon fort. On n’a pas eu assez de temps pour nous exercer là-dessous. Alors que c’est obligatoire dans les épreuves d’Histoire-géogra­phie », confie Dera, un élève de la classe de 3ème, dans un collège d’enseignement général (CEG).

Ces candidats accusent l’insuffisance du temps de révision. « Nos enseignants ont juste fait leur mieux pour terminer le programme scolaire. Le temps de révision, il n’y en a pas eu assez », se plaint Elinah. Les cours ont été suspendus pendant quelques semaines, au mois d’avril, à cause de l’épidémie de coronavirus.

À la veille de l’examen, les candidats son t plus concentrés que jamais. Seul ou entre amis, ils s’appliquent à étudier les matières avec lesquelles ils ont le plus de difficulté, pour mémoriser le maximum d’informations. Les enseignants, pour leur part, conseillent aux candidats de se mettre au vert. « Le temps d’apprentissage est, désormais, terminé. Il est, maintenant, temps de se mettre au calme, pour les candidats. C’est mieux de se présenter à l’examen, à tête reposée, que la tête bourrée. On risque de tout oublier, avec une tête trop bourrée », recommande Lalaina Ramananontany, chef Cisco d’Antananarivo ville.