Mines – Ambatovy va de mieux en mieux

De l’espoir. La société Ambatovy reprend petit à petit son rythme de croisière. Depuis la reprise le 23 mars, tout s’es t bien déroulé. « Comme la maintenance des machines ne s’est jamais arrêtée durant le confinement, la reprise de la production n’a pas été compliquée. Ainsi les premières productions ont eu lieu le 19 avril. Depuis elles augmentent d’un mois à l’autre » révèle une source de la société. Néanmoins le cours du nickel sur le marché internationale reste en dents de scie.

En tout cas pour éviter la même situation que l’année dernière qui avait obligé Ambatovy à évacuer ses employés et fermer l’usine, Ambatovy a pris soin de faire vacciner la majorité de son personnel. « L’État nous a remis trois mille doses de vaccin Covishield. Et on a tout fait pour vacciner le maximum d’employés dans un laps de temps très court» continue la même source. Voilà qui doit rassurer les employés et l’opinion.

Ambatovy contribue à hauteur de 30 % aux recettes d’exportation. La fermeture de l’usine à Toamasina l’année dernière à cause de la Covid-19 est une des principales explications du plongeon de l’ariary par rapport aux devises étrangères.