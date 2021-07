Faible taux de vaccination de routine – Un risque d’épidémie à craindre

Inquiétant. Une baisse significative du nombre du taux de couverture vaccinale a été constatée pour l’année 2021 sur tous les vaccins de routine pour les enfants entre 12 à 23 mois. Une épidémie est à craindre, selon l’Enquête de Couverture Vaccinale 2021. « L’Enquête de Couverture Vaccinale (ECV) a révélé une réelle baisse du taux de couverture brute à 55% contre 70 à 76% pour l’année 2020. On observe un gap par rapport au résultat escompté qui est de 95% », indique le Docteur Rivomalala Rakotonavalona, directeur du Programme Élargi de Vaccination (DPEV) au niveau du ministère de la Santé publique.

La collecte de ces données a été effectuée entre le 1er Avril jusqu’au 3 mai au niveau des vingt-deux régions. Le nombre de ménages enquêtés était de trente-trois mille cinq cent quarante-trois. Au vu de ces indicateurs Madagascar est encore loin d’atteindre les objectifs du Plan d’Action Mondial pour les Vaccins (PAMV) en termes de couverture vaccinale d’au moins 90% au niveau national et 80% au niveau régional ou district pour tous les antigènes.

Un enfant est considéré comme zéro dose s’il n’a pas reçu les antigènes et au niveau national 17,8% d’enfants de 12 à 23 mois sont estimés non vaccinés ou n’ayant aucune preuve d’avoir reçu au moins une des doses requises pour les vaccins pour protéger contre les maladies évitables par la vaccination. Il s’agit de vaccin contre la tuberculose (BCG), rougeole ou autre.

Impact de la Covid-19

Trois régions observent des proportions élevées d’enfants non vaccinés, il s’agit de la région Melaky 37,6%, Sofia 36,6% et la région Boeny 34,6%. Les proportions les plus faibles des enfants qui n’ont reçu aucun vaccin sont enregistrées au niveau de la région d’Analamanga qui est de 4,1%, Vakinankaratra et la région Itasy.

La COVID-19 a eu une incidence sur la vaccination surtout en zone rurale. Selon l’ECV, seulement 34,7% des enfants de 12 à 23 mois ont reçu les doses requises pour se prémunir des maladies. « La performance de la vaccination de routine a diminué à cause du coronavirus. Dans les zones rurales, l’insécurité, la question d’accessibilité au centres de santé restent des obstacles pour les parents dans la vaccination de leur enfant », souligne le DPEV.

Le risque refait surface par rapport à la poliomyélite, la diminution de l’immunité collective est très dangereuse puisque le pays est toujours exposé à un risque d’épidémie. Les 3 500 000 enfants ont été vaccinés au niveau de quinze régions, et quatre-vingt-cinq districts. Une autre campagne sera organisée au mois d’août pour la vaccination contre la poliomyélite.