Examen officiel – Le BEPC de 8 à 68 ans

Trois cent vingt cinq mille candidats sont inscrits à l’examen du BEPC. Le plus jeune est âgé de 8 ans et le doyen de 68 ans.

Challenge. L’examen du BEPC, session 2021, se démarque. Un candidat âgé de 8 ans, et d’un autre, de 68 ans y participent. Il s’agirait de l’un des plus jeunes candidats inscrits à cet examen. En 2014, un enfant du même âge avait participé à cet examen. Le doyen de cette session, fait également partie des rares personnes qui ont passé l’examen du BEPC, vers l’âge de 70 ans. C’est inhabituel. Si un enfant suit le cursus normal, à 8 ans, il devra être en classe de T3 (9ème).

Les candidats au BEPC ont une moyenne d’âge de 14-15 ans. Quelques-uns passent cet examen, tôt, d’autres, tard. « C’est un challenge personnel que se fixent ces deux candidats. Le doyen doit, probablement, vouloir se surpasser. Il se peut, également, qu’il a besoin du diplôme pour son travail », lance Lalaina Ramananontany, chef de la Circonscription scolaire (CISCO) d’Antananarivo ville, dans laquelle, ce benjamin et ce doyen vont passer les épreuves qui se dérouleront du 19 au 22 juillet. Le premier passera les épreuves au centre d’examen écrit Betsimitatatra 67 Ha et le second, au centre écrit Lycée Ambohimanarina.

Anti-pédagogique

Des enseignants ne sont pas convaincus de l’intérêt pour un très jeune candidat de participer à un examen officiel. Ils sont, surtout, contre le fait de faire sauter des classes à un élève. « C’est anti-pédagogique. Il manquera toujours à l’élève des connaissances, en sautant des classes », lance un enseignant.

En 2016, le ministère de l’Éducation nationale a prévu d’interdire les examens officiels, aux candidats qui ont sauté des niveaux. Jusqu’ici, cette décision n’a pas vu le jour.

Trois cent vingt-cinq mille deux cent cinquante trois candidats passeront les épreuves de l’examen du BEPC, cette année, dans tout Madagascar. Les vingt-six milles neuf cent sont inscrits dans la Cisco d’Antananarivo-ville. Le nombre des candidats a diminué de près de 3%, par rapport, à la session 2020.