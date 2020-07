Football – Fédération : Le comité exécutif soutient les ligues

L’équipe de la Fédération malgache de football a remis des produits de première nécessité aux dirigeants des ligues. Les dons sont estimés à 25 millions d’ariary.

L’INSTANCE mère au chevet de ses démembrements. Quel­ques membres du comité exécutif de la Fédération malgache de football, soutiennent les ligues en cette période de crise sanitaire et surtout sociale, en leur offrant des produits de première nécessité (PPN).

L’équipe dirigeante nationale du ballon rond, dirigée par son deuxième vice-président, Alfred Andriamanam­pisoa, entouré d’autres membres de la fédération, dont les présidents de la commission des jeunes et celle du foot féminin, ont distribué hier, devant l’accès principal du futur stade Barea à Mahamasina, les dons destinés aux présidents de ligues présents sur place.

Ces PPN comprennent une centaine de sacs de riz de 50 kg, des bouteilles d’huile et de gel désinfectant, des cartons de savon, et des caches-bouches sont estimés à 25 millions d’ariary.

Tous les démembrements

«Les vingt deux ligues bénéficieront toutes de ce geste vraiment symbolique. C’est l’initia­tive de quelques membres du comité exécutif. Et nous l’avons pu réaliser grâce à une collecte de fonds entre nous, membres, et aussi l’appui de quelques sociétés partenaires », explique Alfred Andriamanampisoa.

«Nous remettrons les PPN aux présidents des ligues qui les distribueront, à leur tour, aux sections qui se chargeront de les répartir entre tous les clubs», poursuit le dirigeant. «D’ailleurs, c’est notre rôle et notre devoir d’aider les ligues et les autres démembrements », ajoute-t-il.

Les membres du comité exécutif de la FMF collaboreront avec la Paositra Malagasy pour l’envoi de dons dans les régions vu qu’il est encore formellement interdit de franchir la frontière de la région Analamanga.

Les trois présidents de ligues présents à l’occasion, en l’occurrence ceux des régions Analamanga, Menabe et Amoron’Imania, ont déjà reçu leur part. Chaque ligue a pu bénéficier de quatre sacs de riz, d’un carton de savons, de dix litres d’huile, de cinq tubes de gel hydro alcooliques et d’une dizaine de caches-bouches.

Le président de la ligue d’Analamanga, Henintsoa Rakotoarimanana, dit Tota, a salué, au nom des présidents des vingt deux ligues, cette belle initiative du comité exécutif. «Nous tenons à vous remercier car vous nous avez aidé par vos propres moyens et non ceux de la fédération. Ainsi je profite de cette occasion pour relancer l’avancement du plan d’aide de la Fifa », mentionne le numéro un de la ligue d’Analamanga pour terminer.

Plan d’aide de la Fifa

Le déblocage de l’enveloppe comptant pour le plan d’aide de la Fifa destinée aux associations membres est, en quelque sorte, perturbé et retardé par la crise sanitaire actuelle.L’enveloppe s’élève à une somme colossale de 1,5 milliard USD et est destinée aux deux cent onze associations membres ainsi que les six confédérations. « Cette subvention n’est pas, pour l’heure, débloquée pour Madagascar même si d’autres pays l’ont déjà reçue », souligne le vice-président de la fédération, Alfred Andriamampisoa. «Une fois que nous recevons l’enveloppe, nous communiquerons dans la transparence son utilisation car nous voulons faire preuve de bonne gouvernance, une des devises de l’équipe actuelle », conclut-il.