TENNIS – Un tournoi de sélection féminine en vue

Une place à disputer. L’équipe de la fédération malgache du tennis (FMT) dirigée par son président Naina Zandina Rakoto­maniraka a tranché. Un tournoi de sélection va avoir lieu prochainement à l’ACSA Ambohidahy. L’objectif a été d’expliquer qu’il reste encore une place à pourvoir pour les prétendantes qui veulent intégrer l’équipe nationale féminine malgache en tennis lors de la prochaine édition des JIOI de 2023 qui aura lieu à Madagascar du 25 août au 4 septembre. Pour s’adjuger cette place, un tournoi de sélection dame sera organisé le 27 et le 28 juin prochain à l’ACSA à Ambohidahy. Pour le moment, la fédération malgache de tennis a retenu les cinq meilleures joueuses du moment qui évoluent toutes en dehors de Mada­gascar. Mialy Ranaivo, Narindra Ranaivo, Harena Voaviandraina, Mitia Andraina Voavy, et Iriela Rajaobelina sont incontestablement les meilleures raquettes qui se placent au-dessus du lot actuellement. De par leur niveau de jeu et leur classement et par rapport à leur préparation avant même la tenue des Jeux, confier la responsabilité de défendre la couleur malgache aux JIOI de 2023 est chose logique. Miotisoa Rasenda a bien figuré dans la liste des six meilleures raquettes mais par choix personnel, elle a décidé de laisser sa place pour d’autre fille. Selon l’explication de Dina Razafi­mahatratra, consultant technique auprès de la FMT, il a expliqué que « Miotisoa a bien figuré dans la liste. Mais par choix suite à des attaques personnelles envers sa mère qui est la vice-présidente de l’actuelle fédération malgache de tennis, elle s’est sentie blessée et a décidé de donner sa place ».