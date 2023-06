ROVAN’I MADAGASIKARA – Ouvert au grand public à partir du 19 juin 2023

« Le patrimoine culturel, Rovan’i Madagasikara sera ouvert aux amateurs d’arts à partir du lundi 19 juin» a annoncé Francis Razafi­arison, directeur général de la Culture au sein du ministère de la Communication et de la culture. Cette réouverture du palais sera précédée d’une visite officielle des autorités. Pour le dimanche 18 juin, environ 484 autorités visiteront le lieu historique, selon toujours le directeur de la Culture. En ce moment, les responsables sont en train de nettoyer les locaux du palais. La ministre de la communication et de la culture Lalatiana Rakotondrazafy, affirme que l’ouverture de ce patrimoine est une victoire historique pour la Grande île. Cette victoire sera célébrée comme il se doit, dans l’unité et la fierté. Concernant les prix d’entrée, ils seront annoncés le jour de l’ouverture officielle. En 2020, il a été dit que les tarifs sur l’accès au Palais sont de 2 000 ariary pour les étudiants, 10 000 ariary pour les adultes, 100 000 ariary pour les étrangers.