PIRATAGE – Un détenu et sa commissionnaire enquêtés

Un détenu de la maison centrale d’Antanimora a utilisé deux téléphones pour se connecter à Facebook, selon les informations de la gendarmerie. Il a piraté et accédé aux comptes des femmes de certains officiers généraux. Lundi, une de ses victimes a porté plainte à la section de recherches criminelles, à Fiadanana. Le fin escroc demande à des amis de ses victimes de lui envoyer de l’argent. Il leur fournit un numéro mobile money. Les gendarmes ont bloqué son numéro. Pourtant, il a encore fait une nouvelle victime avec un autre numéro, mardi. Le lendemain, le département saisi de l’enquête a fini par le démasquer. Avisée, l’administration pénitentiaire a fouillé sa chambre, confisqué ses téléphones et une somme de cent quarante mille ariary. Le filou a expliqué aux enquêteurs qu’il a déjà cassé les puces, qu’il a touché un million six cents mille ariary sur les six millions d’ariary qu’il a gagnés. L’autre partie du butin aurait été gardée par une commissionnaire de l’établissement qu’il envoie chaque fois retirer l’argent auprès d’un kiosque au portail de la prison.