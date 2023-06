PANEL D’EXPERTS DE L’ICCO – Le cacao malgache labellisé 100% fin

Le panel d’experts de l’ICCO a livré ses recommandations provisoires. Le cacao malgache a réussi à maintenir le label 100% fin.

Encore une fois, le cacao de Madagascar maintient son standing. Les recommandations du panel sur le cacao fin de l’Organisation internationale de cacao (ICCO) ont été publiées par les experts de la commission Ad Hoc. La production de cacao de la Grande île a réussi à maintenir le label 100% fin. Ces experts internationaux ont examiné le dossier de Madagascar, avec celui d’une vingtaine de pays en qui ont postulé pour se maintenir à l’annexe C de l’Accord International sur le Cacao fin (AIC). Cette réunion de la prestigieuse institution s’est clôturée avant-hier au Radisson Blu. Pour le moment, ce maintien du cacao de Madagascar dans l’annexe C reste une décision provisoire. Il faudra patienter jusqu’au mois d’octobre, à la réunion du Conseil de l’ICCO qui va valider l’avis des experts et officialiser l’information. Pour l’heure, il s’agit de faire passer régulièrement à tous les participants de cette réunion les recommandations provisoires des experts comme l’a expliqué Michel Arrion, Directeur Exécutif de l’ICCO. Il est aussi question, toujours selon ses explications, de faire parvenir à l’Organisation les éventuelles demandes de révision de dossier pour les pays postulant à l’annexe C de l’AIC avant le 15 juillet prochain.

Standards

« Si les pays qui ont soumis leurs dossiers estiment que le panel n’a pas suffisamment pris en considération certains éléments, ils pourront demander une révision dans un délai de trente jours calendaires pour introduire leurs demande de révision », explique Michel Arrion. Un des principaux objectifs de Madagascar est de maintenir les standards du prix du cacao fin à l’international et ainsi éviter la sous facturation. Objectif qui a été fixé par le ministère de l’industrialisation, du commerce et de la consommation pour maintenir le statut de la fameuse fève dans celui des produits d’excellence. Pour le député d’Ambanja, présent lors de la cérémonie de clôture, le volume des exportations de cacao à Ambanja, principale zone de production de cacao à Madagascar, a doublé en passant à 15 000 tonnes pour la saison 2022-2023 et a généré près de 37 millions d’euros de revenu. « Pour vous dire que presque 80% de la population d’Ambanja vivent du cacao », avait expliqué Darkawi Sidis, député de la localité.