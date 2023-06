JUDO – REGROUPEMENT – Les présélectionnés se préparent avec les moyens du bord

Du jamais vu. Les équipes nationales du judo de trois catégories différentes, en vue de trois grandes échéances internationales se préparent avec les propres moyens de la fédération. Les cadets et les juniors préparent les championnats d’Afri­que du 28 au 31 juillet à Antananarivo tandis que les seniors sont en regroupement en vue des jeux de la Francophonie à Kinshasa RD Congo (28 juillet au 6 août) et aux jeux des Iles de l’océan Indien (25 août au 3 septembre). Près de cent présélectionnés suivent le regroupement depuis le 10 juin et ce jusqu’au 23 juin, éparpillés sur quatre ligues. «Vu que le temps passe vite, les présélectionnés devraient poursuivre leur préparation continuellement» souligne le directeur technique national, Mamy Randriamasinoro, ce qui est d’ailleurs le cas des autres disciplines concernées par les éventuels jeux. On peut même lire dans la page Face Book de la fédération «On démarre avec les moyens du bord et avec le cœur». Les judokas d’Anala­manga s’entrainent au Dojo MJI à Faravohitra, ceux d’Atsinanana au dojo Well Fit Bazar be à Toamasina, ceux d’Atsimo andrefana au dojo de l’Asco à Toliara et ceux Vakinankaratra au dojo Family JC à Antsirabe. L’esprit du regroupement ne peut plus être mis en valeur car la préparation est éparpillée sur quatre villes différentes. Les séances d’entrainement quotidien sont dirigées par les entraineurs des clubs locaux désignés par la direction technique nationale. Une trentaine de présélectionnés sont en regroupement pour les cadets, vingt-cinq chez les juniors et une quarantaine pour les seniors.