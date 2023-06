ÉDUCATION – Tout est fin prêt pour les examens nationaux

Le ministère de l’Éducation nationale se veut rassurant, à la veille de l’examen du CEPE. « Tout est fin prêt », à en croire le directeur général de la Pédagogie, Andriamiakatsilavo Raoniherijaona, hier. « Les sujets d’examen sont déjà arrivés au niveau des régions, bien sécurisés par les forces de l’ordre. Sauf pour les circonscriptions scolaires d’Antananarivo- ville, d’Avaradrano, d’Atsimon-drano et de Faratsiho, vu qu’elles ne sont pas loin. Les arriérés des vacations des enseignants et du personnel administratif qui participent à cet examen national sont déjà réglés », a-t-il souligné, hier. Il exhorte les candidats à travailler dans le calme, pour avoir de bons résultats. Le directeur général rappelle que les enveloppes cachetées, contenant les sujets d’examen ne doivent être ouvertes, que dans les salles d’examen. Il prévient que les textes seront appliqués, en cas de tentatives de fuite de sujet ou de tentatives de fraudes, aussi bien pour les enseignants que les candidats impliqués. Plus de cinq cent mille candidats vont participer à cet examen national, le mardi 20 juin. Le ministère de l’Education nationale a préparé près de deux mille centres d’examen, en cette session.