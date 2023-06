COUPURE DE COURANT – Très faible débit d’eau à Andekaleka

Rebelote. La Jirama peine à sortir la tête de l’eau. La baisse des sources en eau, en cette saison d’hiver, la met dans de nouvelles difficultés. « Le débit d’eau est très faible, par rapport à l’an dernier. Il est actuellement de 31 m3 par seconde, contre 46 m3 par seconde au mois de juin 2022. L’acheminement des carburants depuis Toamasina a connu un retard, suite à la coupure de la circulation à Mandraka, hier (ndlr : mercredi) », communiquait la Jirama, hier, pour justifier le retour des délestages tournants, depuis mercredi. Le niveau du cours d’eau qui alimente Andekaleka a diminué assez tôt. Chaque année, la situation n’est critique que vers les mois d’octobre et novembre. C’est peut-être dû au fait que Madagascar n’a pas pu emmagasiner d’importantes quantités d’eau pendant la saison pluvieuse précédente. Les précipitations ont été normales à inférieures à la normale saisonnière sur les parties centrale, centre-Ouest et Est de l’île, du mois d’octobre 2022 au mois de mars 2023, selon la direction générale de la météorologie. L’impact est désastreux. Les délestages tournants s’intensifient sur le réseau interconnecté d’Antananarivo (Ria). La durée des coupures est passée d’une heure trente mercredi à trois heures hier. La fin du délestage n’est pas pour bientôt. La période d’étiage ne fait que commencer et peut se prolonger jusqu’au mois de décembre. La Jirama semble être en panne de solutions, pour régler ce problème définitivement et dans l’immédiat. Ses solutions pérennes sont les installations d’infrastructures d’énergies solaires au niveau de trente-deux districts, et de quarante-six centrales hydroélectriques, l’augmentation de la production de la centrale thermique d’Ambohimanambola à 105 MW. Leurs réalisations nécessitent encore du temps.