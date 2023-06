CONCERTATION FFKM – Profil des candidats et critères des partis politiques proposés

La concertation régionale, en vue de la collecte d’idées et propositions sur les élections à Madagascar, organisée par la branche de la FFKM à Mahajanga s’est achevée sur plusieurs propositions, hier à l’église FLM Tsaramandroso. Les trois groupes de travaux de commission se sont penchés sur cinq thèmes importants. Le premier groupe s’est occupé à ramasser les propositions sur la situation politique, sociale, économique et éducation à Mahajanga. Il était aussi chargé de cerner les problèmes et proposer des solutions. La seconde commission était axée à définir les critères de création d’un parti politique, en rapport à la réalité à Madagascar. On observe aujourd’hui, des centaines de partis politiques. Ensuite, les participants de ce groupe ont aussi proposé un profil des candidats aux différentes élections à Mada­gascar. Et non pas uniquement pour les présidentielles. Tandis que les programmes d’action pour la décentralisation à Madagascar ont été confiés au dernier groupe. Les membres de cette commission ont proposé des suggestions sur la réalisation des élections libres, transparentes dont les résultats seraient acceptés par tout le monde, avant pendant et après les élections. « Durant la séance de restitution, tout le monde pouvait encore émettre leur avis ou idées sur ces cinq points. Mais les débats n’étaient pas du tout autorisés. On ignore encore le quota des représentants de la branche de la FFKM par province, à la prochaine concertation nationale ou congrès prévu se tenir à Tana au mois d’août. Là-bas, des débats seront ouverts», a expliqué Rakotomavo, représentant de la FFKM régionale. Les trois jours étaient trop courts pour les participants. De plus, la majorité des participants était frustrée à l’idée qu’aucun débat n’était prévu durant la concertation. D’autres étaient encore tentés d’ouvrir des discussions et tergiversations. Mais les organisateurs étaient fermes et catégoriques, aucune discussion n’était prévue à l’ordre du jour. Des représentants de la KFM/Cnoe, des partis politiques tels que le Tim, Hvm, Arema, Mfm, UDR, Leader Fanilo, IRD et autres partis ainsi que représentants des sociétés civiles ont participé à cette concertation.