Séisme – Un tremblement de terre secoue la capitale

Il était 2h13 sur la montre lorsqu’un tremblement de terre, d’une faible puissance, a réveillé la capitale, hier soir. La secousse a duré quelques secondes, mais elle était moins forte que la dernière fois. « Je me suis réveillé au beau milieu de la nuit, après que mon mari a entendu une secousse », témoigne une femme à Analamahitsy.

Dans toute la capitale, le tremblement a provoqué un coup de frayeur. « J’ai bien entendu la terre qui tremblait sous mes pieds. J’étais à peine levée et je me suis agrippée sur la porte pendant quelques secondes », indique Mino, une jeune femme habitant Tsarahone­nana. Sur le réseau social facebook, les publications sur le tremblement de terre envahissaient le fil d’actualités hier.

La plupart se demandait si la secousse avait été ressentie par de nombreuses personnes dans toute la capitale. Même les habitants de la région Itasy ont affirmé avoir en tendu la même secousse à un même intervalle de temps.

C’est la deuxième fois qu’un tremblement de terre est entendu sur un intervalle d’une semaine, mais toutefois la dernière secousse a été entendue dans la région Itasy ou plus précisément à Soavinandriana. Le pays enregistre quatre à six tremblements de terre par jour, mais les deux dernières secousses ont été les plus entendues.

Les explications scientifiques de cette situation n’ont pas été obtenues puisque les responsables de l’Institut et Observatoire de Géophysique et Observatoire d’Antana­narivo (IOGA) n’ont pas pu donner des informations.