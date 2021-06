Rallye Ascam Eau Vive – Anjabob se lance un défi sur Land Rover

Ce sera la principale nouveauté du Rallye Asacm Eau Vive. Anjabob Rakotoarisoa s’élancera au volant d’un tout-terrain de chez Land Rover, ce samedi à Andranovelona. Une Defender qui évoluera dans la catégorie T2. Il sera navigué par Mirindra Anjarisoa. L’ancien champion de Madagascar 2RM se lance un challenge inédit. « J’aime les défis. Et par passion pour la Land Rover, je me suis dit pourquoi pas, vu que j’avais la voiture sous la main. Dans mon ancien travail, je voyageais souvent avec ce genre de véhicule à travers le pays », explique-t-il à propos du choix de cette monture.

Anjabob a passé plusieurs mois à préparer sa nouvelle machine. Aujourd’hui, il évoque quelques aspects des travaux réalisés dans le cadre de ce projet : « Vu le règlement en T2, je ne peux pas modifier grand chose. Au niveau de la motorisation, nous avons le bloc Tdi 300. La transmission reste d’origine. Le poids est le même. Nous nous sommes concentrés sur la révision et la remise à neuf ».

Il a tout de même apporté quelques modifications, afin d’affûter son 4×4 : « J’ai ajouté quelques épices à ma façon tout en respectant la réglementation. Côté suspension, j’ai commandé des Olhins, mais malheureusement elles ne sont pas arrivées à temps et je me contenterai de Bilstein avec bonbonne ».

La Land Rover se présente face aux références de la catégorie T2, l’IsuZu D-Max et la Ford Ranger. « Il faut l’avouer, le matériel n’est pas le même. Ils disposent de machines plus récentes, munies notamment de systèmes common rail à gestion électronique réglable », présage Anjabob à ce sujet. Rendez-vous à Andranovelona ce samedi et ce dimanche, pour assister à cette bataille entre 4×4. Le parcours propose neuf épreuves spéciales. « Le tracé comprend beaucoup de lignes droites, qui avantagent les T2 à boîte 6 et également beaucoup de descentes », commente-t-il à propos du parcours.