Protection de l’environnement – Une politique nationale de lutte contre les feux de brousse

Une mobilisation jusqu’à la base. C’est le fil conducteur de la stratégie nationale de lutte contre les feux de brousse et les feux de forêt, contactée par le ministère de l’Environnement et du développement durable.

L’information a été donnée par Vahinala Baomia­votse Raharinirina, ministre de l’Environnement et du développement durable, lors de la présentation du rapport d’activité de son département aux membres de l’Assemblée nationale, lundi. Profitant d’une remarque faite par un député, la membre du gouvernement a mis l’accent sur l’importance de la lutte contre les feux de brousse et les feux de forêt dans la protection de l’environnement.

«Nous déployons de grands moyens dans le reboisement du pays. Tous ces efforts seront, pourtant, vains tant que nous n’arriverons pas à stopper les feux de brousse», concède la ministre Raharinirina. C’est la raison qui a amené son département à confectionner la stratégie nationale de lutte contre les feux de brous­se. Le projet de loi y afférent sera présenté au Parlement, dès que possible.

Mutualisation des moyens

Un des points phares de cette stratégie nationale de lutte contre les feux de brousse est la mise en place «d’une task force régionale». Elle mettra à contribution les élus, les autorités déconcentrées et décentralisées au niveau des régions, avec une déclinaison par district, par commune et même par Fokontany avec le réveil des comités de lutte contre le feu. «Nous ne pouvons plus rester les bras croisés face à un incendie de forêt», plaide la ministre de l’Environne­ment.

La stratégie nationale de lutte contre les feux de brousse et les feux de forêt identifie, également, des zones stratégiques à protéger impérativement. La membre du gouvernement reconnaît qu’il sera difficile de surveiller l’ensemble du territoire. Son département a donc fait le choix de prioriser la défense des aires protégées et des zones où se trouvent des sources d’eau. Sur plan matériel, l’acquisition d’un hélicoptère bombardier d’eau est recommandée. Pour cela, la ministre Raharinirina propose une mutualisation des besoins de différents départements.

«Cet hélicoptère sera surtout sollicité durant la saison des feux de brousse. Il peut aussi être utilisé par le ministère de la Santé publique, ou d’autres départements comme dans la lutte anti-acridienne», argue la ministre de l’Environnement. Les incendies de forêt figurent, du reste, dans la liste des délits environnementaux sur lesquels la tolérance zéro est appliquée. Une mise à jour des dispositions légales, afin de renforcer les sanctions pour qu’elles soient plus dissuasives est alors, dans les plans.