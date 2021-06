Evènement – La Star étoffe la programmation de la Fête de la Musique

Sans doute la confirmation d’un retour à la normale progressif des rendez-vous culturels, du moins dans la capitale, la Star affiche aussi une célébration chaleureuse et conviviale de la Fête de la Musique.

Décidément, ce weekend promet d’être pas mal festif et chargé en termes d’animations musicales. Tant mieux diront la majorité du grand public, qui depuis des mois maintenant se languit de retrouver un jour la scène mu si c ale s’en flammée comme avant, avec à l’affiche ces nombreux artistes et groupes qui l’enchante. Ce sera chose faite donc, puisqu’après l’Alliance française d’Antananarivo (AFT ), mais également l’Institut français de Madagascar (IFM) aient respectivement annoncés leurs programmes pour la célébration de la Fête de la Musique, la Star rejoint aussi la partie ce week-end.

Si les deux institutions culturelles citées ont déjà annoncés une programmation des plus copieuses, mais également inédites de leur part, l’illustre brasserie réputée pour ses animations populaires n’est pas en reste. Rendez-vous est ainsi donné pour ce 19 juin au PK0 Soa­rano à partir de 14h pour vivre en direct cet événement. À l’affiche, on retrouvera le groupe Mage 4, qui après deux rendez-vous raté au Centre de conférence international Ivato (CCI) et un report du côté du Séquoia Ivandry annulés en début d’année, promet des retrouvailles électrisantes avec ses fans. De même, Ry Kala Vazo, porté par les charmantes Mirana et Vanintsoa, garantit aussi une prestation musicale teintée d’une douce mélodie fusionnant les sonorités modernes avec celles du terroir. Les places étant toujours limitées, des réservations sont de mises si l’on souhaite y être présent.