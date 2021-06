Avant dernière journée du rapport gouvernemental

Les séances plénières virtuelles d’hier, à l’Assemblée nationale, marquent l’avant dernière journée de la présentation des rapports des membres du gouvernement, devant les députés. C’était le tour de Djacoba Tehindrazanarivelo, ministre des Affaires étrangères, Gisèle Ranampy, ministre de la Fonction publique et des lois sociales, Andriamanohisoa Ramaherijaona, ministre des Postes, des télécommunications et du développement numérique, et de Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo, ministre de la Communication et de la culture.