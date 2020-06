Tranche de vie – Les seniors refusent de battre en retraite

Elles ne participent plus à la vie active mais leurs conseils restent précieux. « Déracinons la maltraitance et plantons les graines du changement », tel est le thème dédié à la célébration de la journée internationale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées, commémorée hier. Partout dans le monde, les personnes du troisième âge subissent plusieurs formes de maltraitance telle que la négligence ou encore l’isolement. À Madagascar, le contexte est le même.

D’anciens employés, bénéficiaires de pension de retraite, arrivent à peine aujourd’hui à joindre les deux bouts. « Les temps sont durs. En général, ce sont les enfants qui devraient porter assistance à leurs parents. Chez nous, c’est tout à fait le contraire. Mon fils qui vient de perdre son travail dépend de moi et compte sur moi pour subvenir aux besoins de sa petite famille. J’ai travaillé dur à l’époque. J’aurais voulu faire des économies mais mes moyens étaient limités. L’amélioration des conditions de vie des retraités résultera des décisions des dirigeants », avance Marie (nom d’emprunt), ancienne femme de ménage.

Cette veuve explique que tous les seniors méritent de vivre à l’abri des besoins. « Mais, compte tenu de notre faible pouvoir d’achat, nous sommes dans l’impossibilité de satisfaire nos petits caprices », confie-t-elle.

Randria, agriculteur sexagénaire, confie qu’il vit au jour le jour. « Nous ne percevons pas de pension alimentaire. Nous veillons sur nous-mêmes. On fait tout pour rester en forme et on prie beaucoup pour vivre encore longtemps. Le véritable problème, c’est lorsque nous tombons malades, surtout en cette période de froid », indique-t-il. Ce grand-père évite autant que possible une consultation chez le médecin et préfère les remèdes de grand- mère. « Cela engage moins de dépenses », déduit-il.

La prévoyance sociale ne couvre pas toutes les personnes âgées à Madagascar. Même si la Couverture de santé universelle (CSU) préconise la mise en place de la Caisse nationale de solidarité pour la santé, les personnes âgées seront toujours discriminées puisqu’elles o=nt moins de ressources financières pour la cotisation.